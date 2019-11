E' il giorno del "Mi ci gioco la faccia day (secondo tentativo)".

"Per aiutare il governatore D'Alfonso, impegnatissimo fra le mille promesse da spendere sul territorio, andremo noi ad inaugurare la sua opera; discuteremo sugli ultimi sviluppi in tema di sanità alla presenza di chi le promesse le mantiene", annuncia Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

Stamani "inaugurazione della casa fantasma della salute, 120 giorni dopo l'annuncio a Celenza sul Trigno del governatore D'Alfonso ("mi ci gioco la faccia" - disse - "tra 120 giorni sarà operativa una Casa della Salute interregionale al santuario Madonna del Canneto. Ho già preso accordi col collega Frattura e col rettore del luogo per il locale"). Realizzeremo un presidio - spiega Smargiassi - per vedere la sua opera, ovvero il nulla... Alla presenza dei nostri portavoce discuteremo degli ultimi sviluppi in tema di sanità e non solo e brinderemo al 2015. In omaggio per tutti i partecipanti misurazione di pressione arteriosa e glicemia". (Seguono aggiornamenti)