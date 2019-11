Divertimento e risate nei prossimi giorni a Casalbordino, dov'è andrà in scena la commedia brillante in tre atti '...Stattetantetantattente a lu Capitone!!!', per la regia di Giovanni Tiberio. Gli spettacoli, messi in scena dalla compagnia teatrale “Ugo Zimarino”, con il patrocinio del Comune di Casalbordino, andranno in scena il 3, 4, 5 e 6 gennaio presso l'Auditorium Comunale “Tito Molisani” alle 20,30.

Tra gli interpreti, Carlo Sallese, Nina Di Martino, Luigi Ferrante, Jessica Del Re, Alessandra Bologna, Luca Di Filippo, Emila Moretta, Domenico Gnagnarella, Paolo Di Filippo Patroclo, Giuseppe Fabio e Ludovica Zimarino. A curare le scenografie, invece, Rosanna De Filippis e Viviana Siciliani, mentre gli impianti tecnici e le riprese video sono curati da Marco Di Virgilio e Fabio Moretta.