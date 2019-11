Il nuovo anno ha portato il rinnovo dei contratti per gli agenti della polizia municipale con contratto a tempo determinato. Per loro, assunti in estate, c'era già stato un primo rinnovo a settembre e fino al 31 dicembre. La giunta di Vasto ha deliberato alla fine dello scorso anno, di allungare il loro servizio di altri due mesi, fino a febbraio. Il sindaco Luciano Lapenna, durante l'assemblea di settembre, in cui aveva apertamente elogiato l'operato dei vigili "stagionali" (l'articolo), aveva anche manifestato l'intenzione di rinforzare l'organico del corpo di polizia municipale. Per ora ci sono questi altri due mesi per i 12 agenti assunti a tempo determinato, poi l'amministrazione valuterà il da farsi.

Rinnovo dell'incarico anche per il portavoce del sindaco Cristian Lalla. Per lui il prolungamento dell'incarico, conferito direttamente dal sindaco, è fino al 30 giugno 2015, con possibilità di rinnovo. Secondo il decreto sindacale il professionista non potrà esercitare attività nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.