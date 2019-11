Un suggestivo paesaggio innevato ha accolto i podisti giunti ad Alba Fucens, nella Marsica, per partecipare alla prova del Winter Trail. Tra loro c'era anche Antonio Baccalà, atleta della Podistica Vasto e responsabile del trail running della sezione Cai di Vasto.

Dopo tanti chilometri di fatica, correndo sulla neve lungo i sentieri del sito archeologico abruzzese, Baccalà ha tagliato il traguardo come primo della sua categoria. Un risultato di prestigio in un 2014 che lo ha visto protagonista in diverse occasioni nelle trail running.