"Facciamo appello alla Regione Abruzzo affinchè i lavori programmati per il litorale di Casalbordino siano avviati con una certa urgenza". Le mareggiate che, durante la recente ondata di maltempo, si sono abbattute sulla costa, hanno creato ulteriori danni ad un spiaggia di Casalbordino di cui sono ben note le criticità. Così Riccardo Padovano e Alfredo Di Rito, rispettivamente presidente regionale e responsabile provinciale del Sib (Sindacato italiano balneatori), tornano a sollecitare i lavori previsti di realizzazione di ulteriori pennelli trasversali alla costa e di ripascimento nel lungomare sud. Il sindaco di Casalbordino, Remo Bello, aveva fatto il punto della situazone un mese fa (il video). I rappresentanti degli operatori balneari incalzano, spiegano come "non abbiamo più tempo, i lavori dovevano iniziare alla fine dell'estate passata ma ad oggi nessun esito. E a rischio ci sono non solo le strutture balneari ma anche quelle comunali".

La costa casalese, inoltre, presenta evidenti criticità anche nel tratto nord. Nella zona delle dune la spiaggia è molto assottigliata ma qui non è prevista nessuna azione di difesa. Più volte, in particolar modo da parte del Consorzio AMare, sono giunti appelli alle istituzioni affinchè si possa avere uno sguardo globale su tutto il tratto costiero di Casalbordino e prevede ulteriori interventi oltre a quelli che verranno attuati nel tratto a sud della rotonda dove è posizionata la statua della Madonnina. Un anno fa, in un'intervista a Zonalocale.it (leggi), era stato ribadito come sia necessario avere progetti globali di contrasto all'erosione per poter arginare ul problema.