Come ormai avviene da qualche anno anche questa mattina alcuni temerari vastesi hanno salutato l'inizio del nuovo anno con un tuffo nel mare gelido. La giornata è iniziata con la terza Eco Passeggiata, un cross di 6 km. tra le dune di Vasto Marina, a cura di Consorzio delle Imprese Turistiche della Costa Teatina, Lido Miramare, Podistica San Salvo, Podistica Vasto e Atletica Vasto. Una trentina i podisti che hanno scelto di trascorrere la mattinata del primo gennaio di corsa.

Poi, al rientro al Lido Miramare, il tuffo in mare per cinque temerari: Lucio Del Forno, Generoso Leonzio, Giuseppe Tagliente, Joseph Calvano e Ivan Ruffi. Dopo il bagno la corsa verso riva per asciugarsi e brindare insieme a tutti i partecipanti alla Eco Passeggiata.