Quest'anno i nostri auguri saranno un po' particolari.

Cari Lettori, Sponsor e Contributori che ci inviate preziosi contenuti: grazie infinite. Senza il vostro interesse non avrebbe senso il nostro servizio.

Vogliamo aggiungere qualcosa, rivolgendoci agli Sponsor inserzionisti che preferiamo chiamare "Supporter", nel segno di ciò che svolgono - talvolta inconsapevolmente - per Zonalocale. Grazie per aver sostenuto il nostro progetto di testata giornalistica on-line libera, indipendente e sempre alla ricerca della Qualità e della Verità, con tutti i limiti insiti nell'umana imperfezione. Ogni vostra iniziativa commerciale con noi non ha generato solo promozione e Brand per la vostra impresa o attività commerciale, avete contribuito alla conservazione del progetto Zonalocale che, come tutti i progetti imprenditoriali, per essere sostenibile economicamente, necessita delle giuste risorse economiche.

Due parole su come Zonalocale funziona per tenervi informati. Nel progetto agisce un editore, Studioware, che si occupa dell'attività commerciale e dell'aspetto tecnologico ed estetico-comunicativo della testata, esimendosi dal merito puramente giornalistico; riteniamo che la libertà redazionale sia una diretta conseguenza dei Valori etici posseduti dalle Penne che animano la testata e, assieme, uno dei più importanti punti di forza utilizzati finora, capace di tenere lontane possibili influenze - dirette o indirette - al fine di ottenere un conseguente beneficio. I giornalisti dunque - che ringrazio pubblicamente per il grande lavoro che svolgono sul campo - sono professionisti vocati per questo lavoro, non scrivono per hobby o per "arrotondare", per questo l'obiettivo dell'editore è creare lavoro stabile in un momento non affatto semplice, sia qui che in Italia.

Il punto è questo: raggiungere la piena sostenibilità economica di un giornale, oggigiorno, è difficile, ma Zonalocale è un giornale gratuito e tale rimarrà.

Abbiamo voglia di continuare questo viaggio, per farlo abbiamo bisogno sempre più del contributo di Voi Supporter, non solo di quello economico ma anche della vostra stessa consapevolezza su ciò che fate a favore di un giornale che ha nella sua visione "...la salvaguardia di una sana sostenibilità economica e l’indipendenza della testata da qualsiasi interesse terzo." Il buon giornalismo può avere un fine sociale utile alla collettività, crediamo che almeno in parte dipenda anche dalla volontà della collettività stessa.

Cari Supporter, a nome della redazione e dello staff Studioware Vi ringraziamo per quanto avete fatto finora per la testata. Grazie infinite!

Grazie per aver letto questo messaggio d'augurio. Auguriamo a Voi Lettori, Supporter e Contributori un 2015 energico, florido e sereno. Buon 2015!

Studioware Editore

Renato De Ficis