Poste Italiane comunica che le pensioni di gennaio saranno regolarmente in pagamento a partire da venerdì 2 presso gli uffici postali di Chieti e provincia. L’Azienda ricorda che sabato 3 gennaio gli uffici postali saranno aperti al pubblico fino alle ore 12.35.

In ordine alla fisiologica affluenza che caratterizza i primi giorni del mese e in concomitanza con il pagamento delle pensioni in una giornata post-festiva, Poste Italiane invita i pensionati a considerare la possibilità di recarsi presso gli uffici postali anche in tarda mattinata oppure, nel caso degli uffici postali aperti fino alle 19,05, durante la fascia oraria pomeridiana.

Per conoscere l’ufficio postale più vicino e gli orari di apertura al pubblico oppure gli sportelli automatici presso i quali recarsi, è possibile consultare il sito www.poste.it.