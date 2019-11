Il fumo che fuorisciva da un tombino posto lungo la strada ha richiamato l'attenzione di più di un automobilista in transito lungo via Cardone, nel tratto nei pressi del ponte autostradale. La pattuglia in servizio della Polizia Municipale, dopo essersi recata sul posto, ha constatato che dal tombino della rete di pubblica illumiazione proveniva del fumo e un forte odore di plastica bruciata. È stato per questo richiesto l'intervento della squadra reperibile di Enel Sole, la società che gestisce la pubblica illuminazione in città. Gli operai hanno verificato come nel tombino e nei tratti di collegamento sotteraneo tra un lampione e l'altro fosse presente una gran quantità di acqua e fango. I cavi, che sono risultati anche parzialmente deteriorati, erano rimasti così privi di isolamento, causando fumo e scintille. Dopo un primo intervento è stato necessario scollegare il tratto di illuminazione tra il ponte e il semaforo all'incrocio con la circolazione, lasciando al buio una parte di via Cardone. Domani mattina (venerdì 2 gennaio) i tecnici saranno al lavoro per il ripristino del corretto funzionamento della rete.