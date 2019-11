Si chiama Sara Di Laudo la prima nata dell'anno a Vasto. Pesa 3,880 Kg ed è venuta al mondo alle 11.25 di oggi. Un primo dell'anno speciale per il papà Daniele e per la mamma Eufrasia Fonzo. "E' una bellissima giornata - commenta il papà -. E' andato tutto bene e vogliamo ringraziare l'equipe del reparto che è stata eccezionale".

Questa mattina ad assistere mamma Eufrasia per far nascere Sara c'erano la ginecologa Anna Lucia Rullo, la capo ostetrica Maria Grazia Bongiorno, le ostetriche Angela Tullio e Maria Michela Papantuono, che hanno lavorato per la donazione "sco", sangue e cordone ombelicale, scelta dai genitori di Sara, l'infermiera Daniela Conti, la pediatra Giuliana Senese e l'infermiera pediatrica Marisa D'Alessandro.

Ieri sera, alle 20.52, l'ultimo nato dell'anno, il piccolo Jacopo Ottaviano, che ha regalato un Capodanno speciale a mamma Milena e papà Danilo.