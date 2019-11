Con l'arrivo della neve sulla città se da un lato non mancano i disagi in particolare legati alla circolazione stradale, dall'altro in tanti hanno colto l'occasione per prendere macchine fotografiche e videocamere per immortalare gli angoli caratteristici di Vasto con un'atmosfera diversa dal solito. Tra i tanti punti di vista possibili uno dei più suggestivi è certamente quello "dal cielo" sfruttato a pieno da Anselmo Di Rito grazie al suo drone. Dopo qualche ora di ripresa sotto la neve ha confezionato il filmato che vi proponiamo.

Guardando oltre i tetti [DRONE&Neve Vasto2014] from ADR.VIDEO-FOTO on Vimeo.