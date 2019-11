Orlandino Carusi non è più il comandante della polizia municipale di Vasto. L'ufficiale ha comunicato all'amministrazione comunale la sua decisione di lasciare l'incarico assunto nel luglio 2011. Alla vigilia del suo ultimo giorno come responsabile del comando di piazza Rossetti, ha inviato a Zonalocale.it una lettera, che pubblichiamo integralmente, in cui spiega le sue motivazioni.

La lettera - Ecco il testo in cui Carusi spiega il perché della sua decisione: "Poco più di tre anni fa assunsi l’incarico di Responsabile del Corpo di Polizia Municipale che accettai per puro spirito di servizio, consapevole che sarei andato a rivestire un ruolo molto delicato e che mi sarei dovuto confrontare con una realtà già da tempo conflittuale. Il mio incarico è stato di volta in volta prorogato, nonostante avessi più volte palesato la mia propensione a rinunciarvi.

Le note vicende estive, poi mi hanno posto di fronte ad una scelta di responsabilità: ho scelto di continuare a prestare il mio servizio, conscio dei risvolti che questa decisione avrebbe avuto nelle mia sfera personale e privata. I fatti sono ben noti, e non ritengo opportuno rimarcarli: tutte le parti coinvolte in questa vicenda hanno avuto modo di chiarire la loro posizione ed esternare le proprie ragioni. Un po’ per riservatezza, un po’ per buon gusto ho preferito non controbattere, non è nel mio costume puntare il dito, evidenziare gli altrui sbagli, cavalcare l’onda dello scontro, nonostante tutto sono ancora convinto che le capacità umane e professionali si dimostrino nei luoghi opportuni e non con grandi proclami.

Per queste ragioni il 12 novembre c.a. ho informato l’Amministrazione della mia assoluta indisponibilità a proseguire l’incarico, pertanto le mie attuali funzioni saranno dismesse alla data del 31 dicembre 2014. Per spirito di servizio ho accettato e per spirito di servizio mi faccio da parte, essendo completamente venute meno le condizioni minime per consentirmi di svolgere il mio lavoro con la serenità e abnegazione che gli ho sempre riservato.

Ringrazio chi, tra i miei colleghi, ha dimostrato grande serietà e senso del dovere e, pur tra mille difficoltà e un clima tutt’altro che pacifico, ha fornito la sua preziosa e fondamentale collaborazione, ringrazio inoltre i cittadini che non mi hanno fatto mancare attestati di stima e solidarietà al di là di quanto mi aspettassi o mi meritassi.

Cordialmente,

Orlandino Carusi".