Si chiude con un altro risultato positivo un 2014 ricco di soddisfazioni per il biliardo vastese.

L’ultima gara regionale dell’anno, che si è svolta a Vasto, nel nuovo Centro sportivo biliardo Golfodoro, in località San Lorenzo, ha visto protagonisti due giocatori locali: Tonino Tarquinio e Zopito Di Claudio si sono classificati al secondo posto nella gara a coppie svoltasi nelle specialità Italiana-5 birilli e Goriziana-9 birilli.

Il 27 e 29 dicembre i gironi di qualificazione, vinti da cinque coppie: i pescaresi Dell’Isola-Lerza e Altobelli-Pizzico, il duo frentano-ortonese Di Nucci-Ferrante, i marsicani Sansone-Sanità e i padroni di casa Tarquinio-Di Claudio.

La coppia biancorossa si è arresa solo nella finalissima a Stefano Sansone e Paolo Sanità, che si sono aggiudicati la vittoria. Per Di Claudio è il secondo successo dell’anno: Zorro, come da sempre lo chiamano gli amici, a primavera si era imposto nella gara individuale di Francavilla. Con i risultati conseguiti nella scorsa stagione agonistica, ha conquistato la promozione in Prima categoria.