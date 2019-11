"Personale del Commissariato di Vasto, nella mattina di sabato 20 dicembre, in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dall’ Ufficio di Sorveglianza di Pescara, ha provveduto all’arresto di Fiorella Spinelli, cinquantenne di Pescara, dovendo la stessa espiare la pena di anni 1 e giorni 20 di reclusione, perché riconosciuta colpevole del reato di furto in abitazione in concorso, commesso a Civitella Messer Raimondo". Lo scrive in un comunicato stampa il vice questore Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di via Bachelet.