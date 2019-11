Se l'è vista brutta il conducente della Ford Fiesta, un 74enne di Vasto, che questa mattina è uscito fuori strada con la sua auto mentre percorreva la statale 16. L'autovettura viaggiava in direzione sud quando, in uscita da una curva, ha perso aderenza ed ha invaso la corsia opposta, abbattendo un albero e finendo poi nella scarpata che declina verso il mare, in corrispondenza del trabocco Cungarelle, probabilmente dopo essersi ribaltata più volte. L'auto ha terminato la sua folle corsa contro un albero, adagiata su un lato nel tratto che costeggia l'ex tracciato ferroviario.

Il guidatore, nonostante i violenti impatti, ha avuto la forza di uscire da solo dall'abitacolo in attesa che arrivassero i soccorsi. Sul posto l'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e poi trasportato il ferito al San Pio da Pietrelcina di Vasto. La polizia municipale di Vasto si è occupata di effettuare i rilievi dell'incidente e regolare la viabilità durante i soccorsi, mentre ai vigili del fuoco il compito di mettere in sicurezza la vettura. Per recuperare la Ford dalla zona scoscesa in cui si trova è stato necessario l'intervento di un carroattrezzi munito di gru.

Nella notte. Un'altra auto era finita fuori strada questa notte. A San Salvo Marina la Fiat Croma su cui viaggiavano padre e figlio, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è uscita dalla sede stradale. Illesi i due occupanti della vettura che ha riportato numerosi danni.