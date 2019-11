Tanti applausi per i mucisti della banda San Martino di Vasto che ieri sono stati protagonisti del Concerto di Natale 2014 nella chiesa dell'Incoronata. I musicisti diretti dal maestro Vincenzo Landi, molti dei quali giovanissimi, hanno ben interpretato le arie della grande tradizione sinfonica e poi, indossati i cappellini da Babbo Natale, hanno allietato i presenti con una rassegna di brani natalizi. In chiusura l'inno di Mameli e poi il maestro ha lasciato che i musicisti eseguissero un brano di "bis" senza la sua direzione, così da far ricevere loro un tributo di applausi ancora maggiore.

La storia. L'associazione musicale San Martino è stata costituita in data 13 marzo 2006 presso il convento S.Maria Incoronata di Vasto per volontà del presidente onorario, prof. Michele Monteferrante, e di un gruppo di genitori che hanno sentito il bisogno di proporre ai ragazzi del quartiere e della città l'avvicinamento alla musica per una sana formazione sociale e culturale. Lo scopo principale dell'Associazione è quello di socializzare: i ragazzi che entrano a far parte della banda musicale hanno la possibilità di vivere l'esperienza musicale e sociale con gioia e in armonia con gli altri. Attualmente l'associazione è composta da circa 60 soci ed è gestita da un consiglio direttivo presieduto da Michele Cattafesta. La banda musicale è formata da circa 40 elementi abilmente diretti dal maestro Vincenzo Landi.

Nelle foto di Costanzo D'Angelo e nel video a cura di Giuseppe Ritucci le emozioni del concerto di Natale della banda San Martino.