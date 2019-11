Nel pomeriggio di martedì 23 dicembre, a Pescara gli allievi e i giovanissimi della Bacigalupo sono stati protagonisti nella Fair Play Tim Cup, un prestigioso e ambito premio che la Bacigalupo ha vinto venendo riconosciuta come squadra più corretta dei campionati giovanili regionali nel mese di novembre. La società vastese è stata una delle pochissime in tutta Italia ad aggiudicarsi l´importante premio con entrambe le categorie (allievi e giovanissimi) nello stesso mese: c´è da essere molto orgogliosi per questo riconoscimento che dimostra ancora una volta (con i fatti e non con le chiacchiere) quanto la Bacigalupo tenga a fondamentali valori dello sport come correttezza, lealtà e fair play.

Grande e numerosa la presenza dei ragazzi (una quarantina) che sono stati premiati dal presidente federale Ortolano con due kit completi di nuove divise da gioco firmate Erreà. Tanta soddisfazione in casa Bacigalupo per un altro prestigioso riconoscimento che testimonia la bontà del lavoro svolto con i vari gruppi, capaci di ottenere sia buonissimi risultati sportivi sia un comportamento e una disciplina impeccabili dentro e fuori dal campo.

Loris Napoletano