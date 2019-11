Il basket quest'anno non si ferma neanche durante le feste. Domani, domenica 28 dicembre, la BCC Vasto Basket scenderà sul parquet per affrontare il Casa Euro Taranto nella 13ª giornata del campionato di serie B, ultima sfida del 2014 ed ultima del girone di andata. Ieri i biancorossi erano già in campo, dopo un paio di giorni di stop per il Natale concessi da coach Di Salvatore, perchè la sfida con i pugliesi è l'occasione giusta per tentare di chiudere l'anno con una vittoria. Il Taranto è a quota 10 in classifica, reduce dalle sconfitte contro Agropoli e Pescara. Anche la BCC Vasto Basket viene da uno stop, dopo 40 minuti passati a rincorrere il Martina Franca. Per Ierbe e compagni poter chiudere il girone di andata a 8 punti sarebbe un bel regalo di Natale posticipato, che permetterebbe di affrontare il ritorno (si riparte, ancora in casa, l'11 gennaio) con maggiore serenità.

Quella di domenica sera sarà un match nel segno della solidarietà. Infatti la società biancorossa lancia l’appello a tutti i suoi sostenitori per incrementare il “bottino” di peluche raccolto domenica scorsa a Martina Franca durante il Teddy Bears Toss, il lancio di pupazzi dagli spalti dopo il primo canestro. Metà dei peluche raccolti in Puglia è stata consegnata alla BCC Vasto Basket che, nei prossimi giorni, sarà nel reparto di pediatria dell’ospedale di Vasto. Per questo la società vastese chiede a tutti coloro che si recheranno al PalaBCC di portare un peluche (oppure un gioco o un libro per bambini) in buono stato da poter poi consegnare in ospedale.