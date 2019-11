A scaldare il cuore dei pazienti dell’Ospedale S.Pio di Vasto, non è bastato il sole di una calda mattina di Natale, a portare gioia e simpatia ci hanno pensato loro, i Ricoclaun, i clown dell’associazione di volontariato, che quasi tutta la popolazione locale conosce e che ormai da anni divertono tutti, grandi e piccini, fuori e dentro l’ospedale.

A Natale, i clown Ricoclaun hanno avuto il piacere di passarlo proprio dove c’è chi sta male, e per tutti , personale sanitario e pazienti hanno portato un dono: caramelle, fiocchetti di stoffa colorati e calendari , insieme a tanti sorrisi e alle canzoncine del Natale, per creare nei corridoi e in tutti i reparti dell’ospedale San Pio di Vasto l’atmosfera natalizia.

Molto lo stupore, sia degli infermieri, di vederli in azione anche a Natale, che dei pazienti e loro familiari. Molta anche la commozione di tanti ricoverati già alle prime note di “Tu scendi dalle stelle”.

Per i clown Ricoclaun presenti Eric, Maghella, Lulù, Trilly ,Polly, Buondí e Fló, è stato un servizio molto speciale. Il divertimento, la gratitudine, l’emozione provata hanno riempito i loro cuori di gioia e hanno dato un senso al loro Natale. Ricevere un GRAZIE o un sorriso vuol dire riuscire nella missione di gioia e ieri mattina ne hanno ricevuti veramente tanti!

Sorrisi di anziani, di bambini, di neo mamme e neo papà con i loro piccolini... tanto amore, tanto affetto, hanno riempito i corridoi e scaldato i cuori. Il Natale è arrivato anche per chi sta affrontando un momento di difficoltà, è arrivato per riaccendere la speranza, è arrivato perché lo sconforto non deve prendere il sopravvento. Il Natale è arrivato perché il mondo è pieno di amore da donare a chi ne ha bisogno ed è questo quello che i claun della Ricoclaun cercano di fare quotidianamente mettendoci tutto il loro amore, impegno e passione!

Buon Natale a tutti dalla Ricoclaun.

Rosaria Spagnuolo

Presidente Ricoclaun