È stata una notte di Santo Stefano segnata dal fuoco quella vissuta dai residenti di via De Gasperi, nel quartiere San Paolo a Vasto. Alle 2.50 è arrivata la chiamata d'emergenza alla caserma dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto perchè i residenti delle case popolari si sono accorti delle fiamme in cortile provenienti da una Renault Modus di proprietà di una donna. La violenza del rogo, oltre a distruggere la Renault, ha fatto sì che le fiamme si propagassero anche alla vettura parcheggiata accanto, una Peugeot 107 di proprietà di un residente nello stesso complesso abitativo. Dall'altra parte della recinzione del cortile, parcheggiata lungo la strada, c'era una Ford Fiesta che il proprietario, risvegliato dal trambusto, è riuscito a portare via evitando che venisse aggredita dall'incendio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. In via De Gasperi anche polizia e carabinieri che hanno raccolto elementi utili alle indagini del caso. Dalle prime informazioni sembrava che si tratti di un incendio doloso. Ulteriori indagini da parte della polizia hanno fatto catalogare l'episodio come derivante da un cortocircuito.