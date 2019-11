Quando abbiamo partorito l'idea di creare e realizzare "Il Presepe Vivente" a Monteodorisio eravamo dei sognatori poco più che ventenni. Pieni di entusiasmo e di dubbi, ma incoraggiati dai nostri cari, ci siamo lasciati andare dalla voglia di testimoniare al mondo che Gesù è nato per noi. Ormai sono 5 anni che, come settore giovani di Azione Cattolica, realizziamo questo evento nella nostra comunità a noi tanto cara. Avvantaggiati dalla bellezza di un quartiere, Capo di Rocca, che pietra per pietra racconta la lunga storia di questo paese, vogliamo riportare la mente e il cuore, a riassaporare il momento più grande della vita dell'essere umano: la venuta in terra del figlio di Dio!!

Troverete un gruppo davvero tanto giovane, che va dai 13 ai 30 anni, e un nutrito gruppo di donne e uomini che collaboreranno per il bene dell'evento. L'allestimento sarà completamente realizzato a mano da noi, e potrete visitare questi meravigliosi vicoli sabato 27 e domenica 28 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 20.00. Una volta arrivati in paese, troverete le indicazioni e all'ingresso del Presepe vi sarà consegnata una mappa, ma per chi smarrisce la strada, le stelle saranno pronte ad accompagnarvi e guidarvi.

Accorrete numerosi, per festeggiare tutti insieme la nascita di Gesù.

Il comitato organizzatore