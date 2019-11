È una piccola storia a lieto fine quella che racconta di un bel gesto avvenuto ieri a Vasto. Anche perchè per una commerciante della città la vigilia di Natale poteva essere davvero spiacevole. La donna, T.S. le sue iniziali, aveva smarrito il suo portafoglio nel primo pomeriggio nei pressi del centro commerciale Pianeta. All'interno, oltre a tutti i documenti, c'erano 600 euro in contanti. (Presumibilmente il denaro tolto dalla cassa della sua attiivtà al momento della chiusura per il Natale). Fortunatamente per lei, a trovarlo sono state due persone di buon cuore che non hanno esitato a recarsi presso la caserma dei carabinieri di Vasto per consegnarlo senza aver toccato neanche un centesimo. I militari sono riusciti a contattare in breve tempo la donna e restituirle il portafoglio.

Tanti i ringraziamenti per le due "ritrovatrici", la vastese Sandra Spatocco e una sua amica, B.B. le sue iniziali, di origine straniera. "La donna che ha avuto indietro il portafogli era davvero felice e sollevata" - riferiscono i militari che hanno provveduto alla riconsegna -. Le due donne che avevano ritrovato il portafogli non hanno voluto accettare nient'altro se non un sentito grazie dalla commerciante che, nei giorni di festività, aveva rischiato di trovarsi senza il denaro e senza tutti i documenti.