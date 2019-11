Si chiama Red Christmas il cocktail che il barman Anthony Ventrella ha ideato e preparato per i lettori di Zonalocale.it. "Ingredienti che si possono recuperare in casa per una bevanda da poter gustare sia a fine pasto, come digestivo - spiega Anthony - che come aperitivo". Il barman vastese, gestore de L'Abitudine Cafè insieme al socio Fabio Neri, ci ha illustrato nel dettaglio la preparazione di questo cocktail a base di Campari, Biancosarti, Genziana e succo d'arancia.