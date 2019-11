È una delle tradizioni più antiche legate al Natale e che anche in tempi moderni continua ad avere un fascino immutato e una grande partecipazione. La Novena di Natale al mattino presto si è conclusa questa mattina, giorno della vigilia, con l'ultima celebrazione in attesa della messa di mezzanotte. Si inizia quando è ancora buio, alle 5-5.30, per terminare quando fuori è appena spuntato il sole e può iniziare la giornata. Sono due le chiese di Vasto che continuano a portare avanti questa tradizione richiamando, nonostante l'orario, un gran numero di fedeli. La chiesa di Santa Maria Incoronata e quella della Madonna del Carmine hanno intrecciato nel corso degli anni l'esperienza della Novena al mattino presto. Nella chiesa dedicata alla madonna nella zona nord della città la celebrazione della Novena è ormai radicata, con tantissime persone che giungono da tutta la città per partecipare alla preghiera nelle nove mattina che precedono il Natale. Al Carmine questa tradizione, dopo molti anni di interruzione, è ripresa nel 2007, dopo la riapertura al culto della chiesa e sta crescendo sempre più in partecipazione. Quest'anno siamo andati nella chiesa del centro storico, dove si sta riscoprendo questo momento di vita religiosa, legato fortemente alla tradizione popolare del Natale.

Foto di Costanzo D'Angelo

Video di Giuseppe Ritucci