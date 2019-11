Come ogni anno, anche in questo Natale il MASCI ha portato nella Parrocchia San Giovanni Bosco la Luce di Betlemme. La storia di questa iniziativa affonda le sue radici nel 1986, poco prima di Natale, quando per la prima volta la Luce venne portata dalla grotta di Betlemme in Austria, con un viaggio aereo organizzato grazie ad un’iniziativa di beneficenza. Da Linz, con la collaborazione delle ferrovie, la Luce venne poi distribuita in tutto il territorio e gli scout viennesi decisero di collaborare nel consegnarla a chi ne facesse richiesta.

In Italia essa giunse nel 1993 e l’anno successivo si costituì un comitato spontaneo che partecipa fattivamente alla manifestazione della Luce della Pace, accendendola a Vienna e portandola in Italia. A prendera, sono stati gli scout adutli del MASCI della parrocchia San Giovanno Bosco di Vasto che, lo scorso 20 dicembre si sono recati presso la stazione Vasto-San Salvo, prendendola dai giovani scout provenienti da Trieste e che hanno poi proseguito il loro viaggio fino ad arrivare a Lecce. La Luce è in molte chiese della città, compresa quella dei Salesiani, dove è stata portata ufficialmente nelle messe mattuttine di domenica 21 dicembre, alla presenza dei numerosi ragazzi dell'oratorio di Vasto. Essa rimarrà accesa per tutto il periodo Natalizio e sarà sempre possibile portarla nelle proprie case, munendosi di una candela ben coperta, affinchè durante il traggito per arrivare a casa, rimanga accesa.

Oratorio Don Bosco Vasto