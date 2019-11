ALLIEVI REGIONALI, BACIGALUPO-MIGLIANICO 3-0

E´ fatta! Grazie alla vittoria per 3-0 sul Miglianico nell´ultimo turno della prima fase, gli allievi regionali della Bacigalupo conquistano la qualificazione al girone d´élite, obiettivo che fino a qualche settimana fa sembrava irraggiungibile. I ragazzi di mister Maurizio Baiocco sono quindi tra le migliori 10 squadre d´Abruzzo e affronteranno una seconda fase molto impegnativa e stimolante che potrà essere una bella vetrina per mostrare le qualità del fantastico gruppo ´98-´99 che, tra tanti problemi e difficoltà, è riuscito ad approdare nella top ten del calcio giovanile abruzzese. Dopo più di 4 anni e mezzo di assenza, una squadra vastese torna a disputare le fasi finali regionali nella categoria allievi: sicuramente in casa Bacigalupo c´è da essere orgogliosi e soddisfatti per aver raggiunto questo importante traguardo.

Dopo la sconfitta della Virtus Vasto nell´anticipo di sabato contro la Caldora, alla Bacigalupo bastava vincere con il Miglianico per essere sicura della qualificazione, evitando la pericolosa coda dello spareggio. E la vittoria è arrivata, contro un avversario che ha venduto cara la pelle e per tutto il primo tempo è riuscito ad annullare gli attacchi dei padroni di casa. Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco ha continuato a premere e al 50´ ha sbloccato il risultato con una rete di Benvenga; il raddoppio è arrivato al 60´ con un gran colpo di testa di Vicoli, prima del tris firmato da Fiore su calcio di rigore.

A fine gara la Bacigalupo ha festeggiato l´approdo al girone d´élite, un obiettivo che solo qualche settimana fa sembrava definitivamente sfuggito di mano: la pesante sconfitta interna contro il Manoppello Arabona era stata un duro colpo per i vastesi che però, in questi ultimi 4 turni, hanno reagito alla grande raccogliendo ben 10 punti, decisivi per recuperare lo svantaggio accumulato dalle prime 5 posizioni. La partita della svolta è stata sicuramente quella contro la Virtus Vasto, un derby vinto con il cuore e con una splendida rimonta nel secondo tempo; ora i ragazzi di mister Maurizio Baiocco si godranno questi giorni di festa per poi pensare al girone d´élite che vedrà al via le migliori 10 squadre del panorama calcistico abruzzese (si contenderanno il titolo Amiternina, Bacigalupo, Caldora, Cologna, D'Annunzio Marina, Marsica, Pineto, Poggio degli Ulivi, R.C. Angolana e River Casale). Aver raggiunto questo traguardo rappresenta senza dubbio una grande soddisfazione per la nostra società che, come detto in precedenza, dopo una lunga assenza ha riportato Vasto nelle fasi finali regionali della categoria allievi. Complimenti a tutti!

IL TABELLINO

BACIGALUPO-MIGLIANICO 3-0 (0-0)

Reti: 50´ Benvenga (B), 60´ Vicoli (B), 70´ Fiore su rigore (B).

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli, Vicoli (D´Amario), Carriero (Maccione), Frangione, D´Alò (Di Lorenzo), Benvenga, Marzocchetti (Irace), Natarelli (D´Agostino), Fiore (Napoletano), Fontana (Galiè). All. Baiocco

GIOVANISSIMI REGIONALI, DELFINI BIANCAZZURRI-BACIGALUPO 6-1

Si chiude con una sconfitta la prima fase dei giovanissimi regionali della Bacigalupo, battuti sul campo della capolista Delfini Biancazzurri che ha vinto ben 14 delle 15 gare disputate.

Risultato troppo pesante per la squadra di mister Luigi Menna che ha chiuso il primo tempo in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Lavacca; nella ripresa i Delfini Biancazzurri hanno rimontato portandosi sul 2-1, poi la Bacigalupo ha creato tre-quattro clamorose occasioni per pareggiare ma non è riuscita a concretizzarle; negli ultimi 10 minuti c´è stato infine il crollo, con i padroni di casa che hanno segnato ben 4 reti. Ora comincia la seconda fase per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che cercheranno di fare il massimo nel girone per la Coppa Abruzzo.

IL TABELLINO

DELFINI BIANCAZZURRI-BACIGALUPO 6-1 (0-1)

Reti: 30´ Lavacca su rigore (B), 45´ Palmucci (DB), 50´ Secamiglio (DB), 63´ Secamiglio (DB), 65´ Vecchiotti (DB), 68´ Sorbo (DB), 70´ Napoletano (DB).

Bacigalupo: Roberti (Massimi), Maroscia (Rossi), Santilli (Benvenga), Plescia (Bruno), Farina, Ciccotosto A., Ali, Cieri (Catalano), Lavacca, Nuozzi (Molino), Antenucci S. (Ciccotosto C.). All. Menna

VERDETTI E CLASSIFICHE FINALI DELLA PRIMA FASE DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Allievi girone B. Qualificate al girone d'élite River Casale, Poggio degli Ulivi, Caldora, Bacigalupo e D'Annunzio Marina.

Classifica allievi girone B: River Casale 38, Poggio degli Ulivi 37, Caldora 36, Bacigalupo e D'Annunzio Marina 28, Giovanile Chieti 27, Virtus Vasto 25, Francavilla 23, Manoppello Arabona 22, Miglianico 20, Fossacesia 16, Sporting Casoli 14, Ripa 12, Acqua e Sapone e Spal Lanciano 6, Lauretum 1

Giovanissimi girone B. Qualificate al girone d'élite Delfini Biancazzurri, Virtus Vasto, River Casale, D'Annunzio Marina e Poggio degli Ulivi.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 42, Virtus Vasto 37, River Casale 35, D'Annunzio Marina e Poggio degli Ulivi 34, Lauretum 31, Bacigalupo 28, Fossacesia e Manoppello Arabona 22, Giovanile Chieti 19, Francavilla 11, Gladius e Quattro Colli 9, Caldora 8, Atletico Montesilvano 4, Penne 2

Loris Napoletano