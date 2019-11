Ultima giornata di andata nel girone B del campionato Juniores d'Elite. L'Angolana (12 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte) è campione d'inverno, Cupello e Vasto Marina seguono distanziate di 14 punti, i rossoblu perdono a Francavilla, mentre i biancorossi pareggiano contro il San Salvo. La Vastese perde nel finale a Miglianico.

San Salvo-Vasto Marina 1-1. In palio c'è il secondo posto. Mister Vincenzo Di Nardo, avendo riposato la prima squadra, può contare sui ragazzi solitamente meno impegnati con la juniores come D'Aulerio, Ramundo e Pantalone ed è proprio D'Aulerio a portare in vantaggio i suoi.

Nella ripresa i ragazzi di Massimo Baiocco pareggiano con Santoro. Nel prossimo turno, in programma lunedì 12 gennaio 2015, il San Salvo, che deve recuperare la gara interna contro il River Casale, ospiterà l'Angolana mentre il Vasto Marina andrà a Francavilla.

Francavilla-Cupello 2-1. I rossoblu di Panfilo Carlucci vanno in vacanza prima del previsto, incassano la quarta sconfitta stagionale e vengono agganciato al secondo posto dal Vasto Marina. I padroni di casa segnano al primo minuto e raddoppiano a dieci minuti dalla fine.

Inutile la rete di Tucci su calcio di rigore nei minuti conclusivi dell'incontro. Nel prossimo turno il Cupello farà visita al Sant'Anna per riprendere a vincere.

Miglianico-Vastese 3-2. Brutta sconfitta, la sesta, per i biancorossi che a corto di giocatori si presentano in trasferta in emergenza sul campo della penultima in classifica. Espulso Piccinini dopo una decina di minuti la gara si mette subito in salita, ma con una doppietta di Del Borrello la squadra di mister Nicola Di Martino, che senza riserve chiude la gara in 9 per l'infortunio di Marchesani, viene beffata ancora una volta nel finale.

Espulsi per proteste sia l'allenatore che il suo vice Migliaccio per aver contestato alcune decisioni arbitrali. La Vastese, ora quartultima in classifica, nel prossimo turno andrà a giocare sul campo della Folgore Sambuceto.





I risultati della 13° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana 0-1

Folgore Sambuceto-Spal Lanciano 2-0

Francavilla-Cupello 2-1

Miglianico-Vastese 3-2

River Casale-D'Annunzio Marina 5-3

Sant'Anna-Il Delfino Flacco Porto 0-2

San Salvo-Vasto Marina 1-1

La classifica

Renato Curi Angolana 37

Cupello 23

Vasto Marina 23

Spal Lanciano 19

Francavilla 19

River Casale* 19

San Salvo* 18

Il Delfino Flacco Porto 17

Folgore Sambuceto 17

Acqua&Sapone 16

Vastese 15

Miglianico 12

Sant'Anna 9

D'Annunzio Marina 9

(* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 12 gennaio, ore 15.00

Acqua&Sapone-Miglianico

D'Annunzio Marina-Spal Lanciano

Folgore Sambuceto-Vastese

Francavilla-Vasto Marina

River Casale-Il Delfino Flacco Porto

Sant'Anna-Cupello Calcio

San Salvo-Renato Curi Angolana