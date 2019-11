Grande emozione e spirito natalizio nel Concerto di Natale della Corale e Orchestra Giovanile G. Rossetti andato in scena ieri nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto alla presenza di un numeroso pubblico. Un lungo concerto che ha visto come protagonisti i giovani ragazzi che hanno allietato per circa un’ora e mezza la serata con i brani della grande tradizione natalizia e non solo. L’appuntamento ha avuto inizio con la Corale Giovanile G. Rossetti che ha proposto i brani White Christmas (Irving Berlin), Ninna nanna bambino Gesù (Fernanda D’Ercole), Scusa Gesù se ti do del tu- Oh happy day (M. Coppo- G.B. Martelli- G. Libano) in collaborazione con i docenti M.G. Pezzuto, F. D’Ercole e G. D’Ortona. In seguito spazio alla classe I di flauto con il Canto d’Inverno e all’Orchestra Giovanile con l’Inno alla gioia, Astro del ciel, Aria sulla IV corda, Adeste Fideles, Ninna Nanna.

Successivamente è stato assegnato il Premio Borsa di Studio 2014 ‘Leonardo UImile’ agli studenti Davide Evangelista, Arianna Farina, Vlad Fluieraru, Caterina Gasbarrini, Dimitra Gurduiala, Marika Labbate, Alessandra Miscione e Valeria Paganelli. Poi di nuovo spazio dedicato alla musica e all’orchestra giovanile che ha incantato i presenti per l’ultima volta in serata con l’Inno di Mameli, The First Noel, White Christams, Jingle Bells Rock e Happy Xmas. I docenti di strumento musicale presenti ieri erano Roberto Laccetti (chitarra), Selina De Santis (flauto), Laura Susi (pianoforte) e Andrea Di Mele (violino). Il concerto si è concluso con un lungo e sentito applauso dei tanti presenti.