Nel match prenatalizio contro la formazione del Pescara 3 la Bts Group San Salvo riceve la seconda sconfitta stagionale in casa per 1-3. A differenza di quanto accaduto nella sfida del girone di andata- quando i sansalvesi si imposero con lo stesso risultato ma a proprio favore in trasferta- nella gara di domenica pomeriggio i pescaresi hanno brillato maggiormente rispetto agli avversari, complici di un primo set che li ha fatti partire in salita. Con un cambio tattico, la squadra di mister Pascal Di cesare è scesa in campo con il capitano Di Virgilio in posizione di schiacciatore e Berardi in quella di centrale titolare. Il risultato è che i padroni di casa subiscono gli attacchi avversari non trovando la giusta lucidità in attacco per ferire le retrovie pescaresi ed il primo set termina 16-25. Il secondo atto della partita vede un ridimensionamento tattico del team di casa con Luca Bozzella che torna a vestire i panni di schiacciatore. I risultati arrivano e le prime battute vanno a favore della Bts Group con un Bozzella positivo in entrambe le fasi e con un Di Virgilio attento in difesa. Questi fattori permettono a Turtora and Co. di chiudere avanti (25-20) e pareggiare i conti.

La terza frazione torna ad essere a favore degli avversari pescaresi che a metà del set allungano e conquistano il 2-1. Il quarto tempo inizia positivamente per i padroni di casa che si trovano avanti 13-8. Proprio su questo risultato avviene il blackout dei casalinghi che si fanno raggiungere sul 14-13 prima, poi superare 18-22, in seguito reagiscono e pareggiano sul pari 22 ma alla fine è più brava Pescara e si aggiudica il match nel finale chiudendo 22-25. Sconfitta che non permette alla TCM Group BTS San Salvo di cercare di acquisire maggiori punti in classifica. In vista di quelli che saranno i playoff di febbraio, i sansalvesi dovranno tornare alla vittoria e farlo soprattutto negli scontri diretti, fondamentali perché le prime quattro squadre in classifica (le quali andranno a prendere parte alla seconda fase del campionato a febbraio) dovranno fare i conti propri con i risultati degli scontri diretti ed i punti accumulati da questi serviranno a stilare la classifica finale. Solo una squadra vincerà il campionato e se i sansalvesi puntano a questo traguardo bisognerà tornare a vincere. Due sconfitte non compromettono una stagione, ma la possono complicare. L’11 Gennaio si torna in campo con la serie D di pallavolo e la squadra di mister Di Cesare affronterà in trasferta Teramo.