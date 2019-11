Sono terminati ieri i tre giorni dedicati ai Mercatini di Natale nella città di San Salvo con la corsa dei babbo Natale. Dal 19 Dicembre in città tanti appuntamenti in mattinata, nel pomeriggio sino a sera. Nella prima giornata spazio dedicato ai mercatini di natale con l’Arte del Saper Fare in

Via Roma e P.zza Papa Giovanni XXIII. Nel pomeriggio dello stesso giorno giochi per bambini, gonfiabili e artisti itineranti. Nella giornata di sabato, oltre ai mercatini natalizi, nel pomeriggio il consueto appuntamento con il Fuoco di San Tommaso in piazza San Vitale, seguito dal II Premio San Vitale delle 18:00 presso la Porta della Terra ed infine alle 19:00 è stato possibile gustare la Pasta con la ventricina servita ai presenti. Nell’ultima giornata, ovvero quella di ieri, in mattinata la Consegna delle targhe di riconoscimento alle attività storiche artigianali presenti sul territorio, mentre nel pomeriggio in piazza San Vitale alle 16:00 la realizzazione del presepe vivente dal titolo ‘Verso la grotta’. Dalle 17:30 circa invece l’ultimo appuntamento con la corsa dei babbo natale. Nelle vie principale del centro cittadino è stato possibile assistere alla corsa accompagnata da canti natalizi di una ventina di babbo natale che hanno invaso e intrattenuto San Salvo. Tanta musica successivamente, balli di gruppo e un brindisi corale per le festività in procinto di inizio.