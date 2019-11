Aule rinnovate all’Istituto Tecnico di Gissi. Gli studenti hanno dedicato le ultime due giornate prima della pausa per le festività natalizie alla pulizia e alla decorazione delle pareti delle loro aule. Con entusiasmo, creatività e buona volontà, grandi e piccoli si sono dedicati con impegno al lavoro, vigilati e coordinati da volenterosi docenti, dimostrando capacità di progettazione, di coordinamento e di cooperazione.

I risultati sono stati apprezzati da tutti e sono stati mostrati anche al Sindaco di Gissi che ha avuto parole di elogio per l’iniziativa. I ragazzi, a conclusione del lavoro, visibilmente soddisfatti, hanno ringraziato per aver potuto vivere questa esperienza da loro definita “divertente ma anche significativa per la possibilità che ha dato di socializzare e di conoscere meglio anche i ragazzi delle altre classi”. Complimenti a tutti gli alunni!

Ivana Nanni