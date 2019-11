Dodicesima puntata de L'edicola del Bar Walter con la canzone del Capitano Tonino Di Santo dedicata a tutti gli emigranti. A seguire mister Maurizio Ianniello, allenatore del San Buono e il giovane Manuel Piras, centrocampista giallorosso.

A seguire un consiglio natalizio di Dario Boccardo, detto Hubner, per una scommessa vincente.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.

Buone feste da L'edicola del Bar Walter. Torneremo lunedì 12 gennaio, alla ripresa dei vari campionati.