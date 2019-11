È il Chieti Femminile ad aggiudicarsi il derby d'Abruzzo del campionato di serie B contro l'Audax Palmoli. All'Angelini le neroverdi vincono 3-0 con una doppietta della vastese Alessia Stivaletta e il gol di Mariani e continuano a veleggiare nelle zone alte della classifica. Per la squadra di mister Di Santo, dopo il rocambolesco pareggio di domenica scorsa, una sconfitta che non complica più di troppo i piani per la salvezza. Le Panthers, prive di Cravero infortunata, reggono un tempo poi, al 44', è Stivaletta a spezzare l'equilibrio segnando la rete dell'1-0. Al rientro in campo sono le teatine a spingere forte sull'acceleratore trovando altre due reti. Altra brutta tegola per l'Audax è l'infortunio a Bolognese anche se, fortunatamente, arriva una sosta che sarà buona per recuperare energie fisiche e mentali.

"Nulla da dire sul risultato - commenta mister Di Santo -. Loro sono davvero un'ottima squadra, che dopo il buon campionato dello scorso anno sta facendo davvero grandi cose. Ho provato a cambiare qualcosa in difesa, mettendo sugli esterni le ragazze più veloci per arginare la velocità delle loro attaccanti, in particolare di Stivaletta. Ci manca sempre qualcosa a livello caratteriale, ma non sono queste le partite in cui dobbiamo fare i punti per la nostra salvezza". Una nota critica l'allenatore palmolese la rivolge all'arbitro. "Ha gestito male la partita. E questo a danno sia dell'Audax che del Chieti. Ha mostrato sin da prima di iniziare un atteggiamento autoritario assolutamente fuori luogo per il clima cordiale che c'era in campo e sulle panchine. Così non si fa il bene di questo sport".

La 12ª giornata

Acese - Napoli 3-1

Trani - Salento 0-1

Centro Ester - Catania 1-1

Chieti - Audax 3-0

Lazio - Nebrodi 3-0

Ludos - Domina Neapolis 2-2

Real Marsico - Roma 3-7



La classifica

34 Acese

32 Roma

30 Chieti

23 Napoli

23 Ludos

22 Lazio

20 Domina Neapolis

13 Nebrodi

12 Audax

11 Catania

7 Salento

5 Real Marsico

4 Centro Ester

2 Trani