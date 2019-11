Raffaele Di Giacomo, è il titolare di Le Griffe Atelier Sposa e Dimensione Abbigliamento. E' lui in prima persona a raccontare la lunga storia di una famiglia impegnata da anni nel settore dell'abbigliamento.

Quando ero piccolo i miei nonni me la raccontavano sempre, spesso mi commuovevo. Tutto è iniziato dal mio nonno paterno, il buon Raffaele Di Giacomo, non l'ho mai conosciuto ma si chiamava come me, l'avrei trovato sicuramente simpatico. La sua credo sia una storia comune a molti altri ragazzi del suo tempo, famiglia povera, tanti fratelli e voglia di evadere da quella situazione. Siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale, lo chiamano, si arruola e per fortuna, dopo qualche anno, torna, salvo.

Con un po' di soldi in tasca e con tanta speranza decide di investire, compra una carriola e inizia a vendere utensili per la casa, anche articoli per cucire e oggetti simili. Con il passare del tempo si specializza ed inizia a vendere le doti. Un business che all’epoca andava bene. Dopo qualche anno lascia la carriola e compra il primo furgoncino. Liscia, la sua piazza abituale, viene affiancata da altri paesini vicini. Insieme ad altri membri della famiglia, inizia questa nuova avventura e piano piano si specializza nel settore dell'abbigliamento.

Nel 1964 nasce il mio papà, il buon Leonardo. Grande stima per lui e fra poco capirete il perché. A quei tempi, economicamente parlando le cose andavano bene, purtroppo però nel 1971 Raffaele si ammala e poco dopo muore. Lascia sua moglie Ida e il piccolo Leo. La grande avventura comincia qui. Il primo grande passo per mia nonna è stato quello di prendere la patente. Al giorno d'oggi vi può sembrare normale, ma un tempo, una donna alla guida era abbastanza inusuale. Intanto il tempo passa, Leo cresce ma Ida comincia ad avere problemi di salute. Il buon Leo capisce la situazione ed a 14 anni, decide di abbandonare gli studi per dedicarsi alla mamma e all'attività di famiglia.

Quando aveva 17 anni apre il primissimo punto vendita, a Liscia. Mi diceva che in quel periodo vendeva di tutto: dalle scarpe ai sacchi a pelo, dai prodotti di pelle ai vecchi Roy Rogers da 30.000 lire. Per un po' di anni si va avanti così, fino a che il negozietto diventa troppo piccolo e quindi decidono di trasferirsi in uno più grande, sempre a Liscia. Quel negozietto ce l'abbiamo ancora. Qualcuno di voi se lo ricorderà: si chiama "Leonardo Abbigliamento". Un nome semplice, come l'anima di mio padre e di mia madre. Forse è proprio questo che ha reso quel negozietto un po' unico, gli anglofoni lo avrebbero definito come "outstanding". Quel negozietto è il posto in cui sono cresciuto, è il posto in cui mi sono appassionato. Non posso mai dimenticare quando le persone facevano la fila, sul marciapiede, per entrare.

La vita era abbastanza routinaria: sveglia alle 5, si caricava il furgone con i prodotti "freschi", mercato al mattino fino alle 2 del pomeriggio. Alle 3 a casa. A volte C'erano già i clienti ad aspettare fuori dalla porta, magari erano commercianti come i miei. Magari alle 4, anche loro dovevano riaprire i rispettivi negozi. In un modo o in un altro, venivano accontentati sempre. Alle 3 a casa, si facevano i turni per mangiare e poi, la sera, quando andava bene si chiudeva alle 8. Se c'erano clienti però, l'orario non faceva differenza. Per un po' di anni è andata così, fino al 2003. Quando avevo 12 anni.

In quel periodo vedevo mio padre diverso. Il suo sorriso era un po' più spento. Per diversi anni non sono riuscito a capire il perché. Notavo anche che il papà perdeva un po' di capelli. Pensavo fosse l'età, invece no. Il papà stava aprendo "Dimensione Abbigliamento". Quello è stato un bel periodo della nostra vita. Nessuno avrebbe scommesso su di noi una lira, ci criticavano su molti aspetti. Persino il nome. Dicevano tutti che erano troppo lungo, come se il nome facesse la differenza. Non posso mai dimenticare i giorni prima dell'apertura. Mio padre continuava a dire "ma che c'ema matt ahecc?", tradotto: "come dobbiamo riempirlo questo posto qua?".

La cosa strana è che ora la domanda gliela faccio io a lui: "come facciamo a svuotarlo un po' questo posto qua?". Questa è la seconda critica che ci hanno sempre fatto in quel punto vendita: "c'è troppa roba" dicevano. A mio avviso, loro avevano ragione (o forse no?). Forse quel "c'è troppa roba" alla fine si è rivelato il nostro punto di forza. Comunque, seguendo il "c'è troppa roba" abbiamo deciso di aprire un negozietto più carino, in cui avremmo venduto marchietti un "po' più alti",

mio padre lì chiamava così. Detto, fatto. Nel 2006 nasce il primo Le Griffe a San Salvo, nel Centro Commerciale Insieme.

Con il passare del tempo, la mamma decide di specializzarsi nel mondo della cerimonia e nel 2010 nasce il secondo Le Griffe, questa volta a Liscia. Per la prima volta avevamo creato un piccolo gioiellino, completamente dedicato al mondo della cerimonia. Il mondo amato da mia madre. Questo piccolo punto vendita ci stava dando soddisfazioni ma mia madre aveva un altro sogno. Più grande. Più difficile da realizzare. Ha supplicato mio padre per 20 anni. Alla fine hanno deciso. Nel 2012 hanno deciso di specializzarsi ancora di più. A giugno di quell'anno è stato inaugurato il primo Atelier Sposa. Bellissimo. Siamo molto orgogliosi di quel punto vendita lì e soprattutto siamo felici nel vedere mia madre sorridere, con gli occhi che luccicano sempre un po'.

L'ultimo pezzo della storia riguarda me e la mia sorellina Federica. Noi siamo la terza generazione. Due caratteri apparentemente diversi ma che in fondo in fondo sono legati dalla stessa passione. Lei studia moda, consegna sempre in ritardo i lavori e a volte è un po' tra le nuvole. Tuttavia vedo un grande potenziale. Mi piacerebbe molto inserirla nel mio progetto. Come vi dicevo, io sono stato cresciuto letteralmente dentro il negozietto di Liscia. I miei mi hanno svezzato con latte, Energie e Meltin'pot. Quando ero piccolo, questi marchi pensavo provenissero da Marte. Quindi con il tempo mi sono incuriosito sempre di più e ho focalizzato tutti i miei studi sul mondo della fashion industry. Quindi, è tempo di introdurvi, brevemente, il progettino di cui vi parlavo poco fa .

Si tratta di un sito di mass customization, un ponte per i cosiddetti "lead users" (fashion bloggers, stilisti e gente del settore moda in generale) per arrivare a lanciare dei prodotti sul mercato. Non vi spiego in dettaglio come funziona perché rimane pur sempre il mio sogno nel cassetto. La cosa che tenevo a dire però, è che ho provato a spiegare questo progetto a molte aziende manifatturiere italiane. In pochi mi hanno aiutato, alcuni non hanno nemmeno voluto ascoltarmi. Sono stato costretto ad andare all'estero. Meglio. Mi sono sentito un po' come mio nonno materno che faceva il gruista in Germania. Ho deciso di fare un tentativo nell'azienda di moda più grande della Danimarca. Contro ogni aspettativa, a loro il progetto è piaciuto. Anzi, mi hanno proposto di collaborare con loro per il lancio di un loro nuovo brand per il mercato italiano. Non potevo credere alle mie orecchie, il 4 dicembre scorso ero l'uomo più felice di Brande.

Ho voluto raccontarvi tutte queste cose, per dirvi che noi ce la stiamo mettendo tutta. Quando ero piccolo, mio padre mi diceva sempre: "Le cose, o le fai con passione o è megli ca ni li fi!". Ho sempre cercato di seguire questo filo rosso, speriamo di farlo sempre meglio in futuro. E' la prima volta che scriviamo qualcosa del genere in pubblico, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi della fiducia che ci avete dato in questi anni.

Un giorno, spero di conoscerci tutti personalmente.

Con affetto

Raffaele





