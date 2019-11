Trasferta prenatalizia amara per i biancorossi in quel di Martina Franca. Al PalaWojtyla passano i casalinghi, in vantaggio durante tutto l’arco del match, con il risultato di 64-59. Una partita caratterizzata da una vera e propria rincorsa al sorpasso che non è arrivato mai da parte dei vastesi.

La partita. I primi cinque punti del match portano la firma dei casalinghi che, dopo due minuti dalla palla a due, si trovano avanti con i canestri di Di Marco e Salvadori. Non un buon inizio per Lagioia and Co. i quali non riescono a concretizzare, mentre Martina Franca continua ad andare a canestro e si porta sul +7 con la tripla di Salvadori (12-5). Negli ultimi due minuti della prima frazione di gioco Lagioia cerca di caricare i suoi andando a canestro, seguito da Di Tizio con un piazzato da due, ma il quarto termina a favore dei padroni di casa (15-8) malgrado il 2 su 2 ai liberi sul finale di Cordici per i biancorossi. Il secondo atto della partita inizia meglio di quanto accaduto in precedenza per i vastesi che con la tripla di Martelli prima e Di Tizio dopo si portano sul -4 (17-13). Passano quattro minuti e i casalinghi riallungano di sette punti il divario con i due punti di Bruno (22-15). Martina Franca sembra essere più incisiva in attacco e attenta in fase difensiva e allunga nuovamente il distacco dai vastesi (+11) quando Schiano infila da tre. Saranno questi gli ultimi punti del secondo periodo e si va alla pausa lunga sul risultato di 36-25.

Tornano sul parquet le due formazioni e la gara sembra seguire un copione diverso rispetto ai primi due periodi. La Bcc Vasto Basket infatti riesce a siglare un parziale positivo di 7 a 0 grazie alle realizzazioni di Lagioia- dai tre punti- e di Dipierro, Durini e Mirone all’interno dell’area e il tabellone segna 36-32. Sembrerebbe entrata nella partita la compagine vastese ma proprio quando le cose stanno andando per il verso giusto, Martina Franca torna a farsi vedere dall’altra parte del campo, siglando otto punti consecutivi (43-36). Ma il ‘botta e risposta’ ha seguito con la pronta risposta dei vastesi grazie ai sette punti consecutivi di Lagioia, protagonista indiscusso sino a quel momento (17 punti realizzati nei primi tre quarti a fronte dei 19 totali a fine partita). I vastesi sono sotto di due con l’ultima tripla andata a segno sul tiro dell’infallibile Lagioia (43-41) e la partita è apertissima. I canestri successivi portano la firma di Antonini dalla lunetta per i vastesi e di Di Marco e Nwokoye per i pugliesi. Si va all’ultimo periodo con il tabellone che segna 48-43 per Martina Franca. I cinque punti consecutivi dei padroni di casa firmati da Salvadori da due e Schiano da tre, aumentano il distacco tra le due compagini (53-43). Vasto è nuovamente costretta ad inseguire come del resto è accaduto sino a quel momento. È ancora una volta Lagioia a cercare di accendere le speranze vastesi, stavolta dai due punti, seguito poi da Mirone che fa lo stesso su assist di Diperro (55-48). Quattro minuti ancora da giocare ed i vastesi si portano sul meno cinque con il 2 su 2 in lunetta del play Dipierro. È una corsa nella rincorsa quella che i vastesi intraprendono nel finale. Ultimi minuti di fuoco durante i quali si rispondono a vicenda dai tre punti Marchisio per i pugliesi e Dipierro per i vastesi (60-57). I biancorossi cercano in ogni maniera di siglare il sorpasso finale e Di Salvatore le prova tutte chiamando timeout a vent’uno secondi dalla fine, cercando di trovare un asso nella manica. Niente da fare perché l’esito finale è a favore dei padroni di casa che chiudono con una vittoria di carattere e molto importante. Per la squadra del presidente Giancarlo Spadaccini un match che li ha visti sotto praticamente per tutti i quaranta minuti, malgrado questo l’impegno per agguantare il risultato è stato di certo un fattore presente nella performance di squadra di questa domenica pre-natalizia. Il tabellone dopo il suon della sirena segna 64-59.

Tabellini

DueEsse Martina Franca: Marchisio 7, Schiano 19, Mastroianni 2, Di Marco 6, Salvadori 16, Caroli n.e, Bruno 9, Niso n.e, Nwokoye 5, Marengo. Coach: Aldo Russo

Bcc Vasto basket: Dipierro 6, Antonini 2, Menna ne, Ierbs, Cordici 7, Lagioia 19, Martelli 2, Di Tizio 8, Durini 10, Mirone 5 Coach Sandro Di Salvatore

Parziali: 1. 15-8; 2. 21-17; 3. 12-18; 4.16-16