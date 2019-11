Mondo giudiziario in lutto anche a Vasto, dove ha suscitato profondo cordoglio la notizia della prematura morte di Giovanni Falcione, magistrato che fino non molti mesi fa è stato in servizio presso il Tribunale di Vasto.

Cultore del diritto, che ha insegnato all'Università degli studi del Molise, Falcione in gioventù è stato giornalista, prima di intraprendere la carriera che ne ha contraddistinto la vita. Magistrato a Foggia, Campobasso, poi a Vasto dove, tra il 2012 e il 2013, ha svolto i ruoli di gip, gup e giudice del Tribunale collegiale, prima del ritorno a Campobasso, dova ha affrontato la grave malattia. Dopo aver combattuto efficacemente la criminalità, non è riuscito a vincere la battaglia più dura. Oggi è un giorno di tristezza per il mondo forense abruzzese e molisano.