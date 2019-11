"Vi considero la mia famiglia in Comune". Così il sindaco di Casalbordino Remo Bello si è rivolto ai dipendenti del Municipio in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi. "Durante gli ultimi mesi abbiamo vissuto insieme diversi passaggi delicati, che caratterizzano un periodo di transizione e di crisi economica come quello attuale - ha detto il primo cittadino-. Per molte persone e molte realtà del nostro territorio questa fase coincide con l’affanno, l’ansia per il futuro, l’incertezza materiale. Tuttavia registro il nostro dinamismo, la nostra comunità reagisce con grande entusiasmo e passione, all’insegna dei valori comuni che ci legano, come quelli della condivisione, dello stare insieme, della solidarietà e dell’impegno.

Quello di voi dipendenti è un apporto fondamentale per rendere Casalbordino un posto migliore. Accogliamo il nuovo anno con fiducia, anche se ci saranno cambiamenti importanti. La sua buona riuscita non dipende dagli auguri che ci si scambia, ma sarà il risultato di un impegno voluto e condiviso. La sua riuscita dipende da noi, e sono certo che saremo ancora fianco a fianco in questo cammino per rendere servizi alla collettività". Per concludere la giornata il sindaco ha donato ai dipendenti anche una penna con la dedica "Con stima Remo Bello", per rendere anche in maniera tangibile la sua gratitudine agli operatori comunali.