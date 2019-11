Un’automobile esce di strada alle porte di Gissi e i cinque occupanti, tutti feriti, finiscono in diversi ospedali della regione. Quattro sono bambini, due dei quali soccorsi in codice rosso. Uno, in particolare, due anni d’età, ha riportato un brutto trauma cranico e, prudenzialmente, è stato ricoverato al Mazzini di Teramo. Ce la farà, per fortuna, così come gli altri protagonisti della drammatica avventura a pochi giorni da Natale. Sono state ore d’angoscia, ieri a Gissi, a causa di un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta una madre di famiglia, con cui viaggiavano due figli e altrettanti nipoti.

Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri attorno alle 13.30 la donna stava facendo rientro a Gissi da Vasto quando, percorrendo una delle due scorciatoie che "tagliano" la strada principale, abbagliata dal sole avrebbe perso il controllo della vettura che è finita fuori strada. I bambini, benché regolarmente assicurati alla vettura con le cinture di sicurezza, sballottati dagli urti, avrebbero battuto più volte contro sedili anteriori, parabrezza e finestrini e pure tra di loro prima che la macchina si fermasse sull’erba, ai margini del ripido pendio.

La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e sul posto sono giunte le ambulanze partite dagli ospedali di Gissi e Vasto mentre, subito dopo, è arrivata anche l’eliambulanza del 118: uno dei bambini rimasti coinvolti, infatti, appariva in condizioni serie, per cui si è reso necessario il rapido trasporto all’ospedale a Chieti. Un bambino di 6 anni avrebbe riportato la frattura di un femore. Lungo la scorciatoia e sulla strada parallela, gli automobilisti in transito hanno cercato di dare una mano, pensando tra i brividi a quel che di tragico sarebbe potuto avvenire.