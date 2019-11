La Vastese in casa contro il Francavilla non va oltre l'1-1, in gol per gli ospiti Bordoni al 16', pareggia Tarquini al 75'.

La partita. All'Aragona arriva il Francavilla secondo in classifica, potrebbe essere l'ultimo treno per le ambizioni della Vastese reduce dalla sconfitta di Avezzano. Precali, squalificato, deve fare a meno di Leo e D’Ambrosio, in porta il quasi 47enne Antenucci, in difesa debutta il nuovo arrivato Benedetto in coppia con Spagnuolo. A centrocampo con l’ormai inamovibile Verna ci sono Bonuso e Giuliano, D’Adamo va in panchina, in avanti Soria, Tarquini e Castello. Nel Francavilla panchina per Lalli influenzato, autore di 8 reti, debutta Di Properzio, arrivato dal Borrello, assente Fruci per squalifica.

All’8' prima palla gol per il Francavilla, La Selva colpisce al volo da distanza ravvicinata un traversone proveniente dalla sinistra, prodezza di Antenucci che neutralizza. Al 16' gli ospiti passano in vantaggio con Bordoni che calcia una punizione nei pressi della linea laterale che non sembra essere per niente insidiosa, la palla debole viene deviata dalla barriera e supera il portiere vastese non esente da responsabilità.

Al 20' ancora una buona palla per La Selva che supera Antenucci e calcia fuori. Al 26' biancorossi in avanti, cross dalla destra di Balzano, Bonuso si tuffa sulla palla ma manda fuori. La Vastese è poco propositiva e non riesce a creare occasioni. Al 33' incursione in area di La Selva dalla destra che tira, palla sul fondo. Al 36' Soria serve Tarquini che entra in area, conclusione debole, Spacca para facilmente, due minuti dopo il rinvio di Spacca colpisce il petto di Tarquini, palla sul fondo. Nel finale di primo tempo Di Properzio entra in area dalla sinistra e impegna Antenucci che devia in angolo.

A inizio ripresa entrano Cataruozzolo e D’Adamo per Verna e Castello, al 51' una conclusione di D'Adamo viene respinta sulla linea da Giangiacomo. al 55' cross di Soria da calcio d'angolo, palla sui piedi di Spagnuolo che dal limite centralmente manda alto. Al 61' punizione di Soria dalla destra, colpo di testa di Benedetto che sfiora il palo. La Vastese cresce nella ripresa e pareggia al 75’ con Tarquini, al primo gol con i biancorossi, servito dalla destra da Soria.

Nel finale i padroni di casa insistono e provano a passare in vantaggio ma non trovano la via del gol. All'88' una punizione di Lalli sorvola la traversa, un minuto dopo colpo di testa di Spagnuolo, Spacca blocca. Prima del recupero c'è il rosso diretto per Giuliano per un fallo, Vastese in dieci, Lalli batte la punizione e Antenucci respinge di pugni. E’ il nono pareggio in campionato per la Vastese che nel prossimo turno, martedì 6 gennaio 2015, andrà a giocare a Miglianico. I play-off sono sempre più lontani.



Tabellino

Vastese-Francavilla 1-1 (0-1)

Reti: 16’ Bordoni (Francavilla), 75’ Tarquini (Vastese)

Vastese: Antenucci, Balzano, Stigliano, Spagnuolo, Giuliano, Benedetto, Bonuso, Verna (46’ D’Adamo), Tarquini (94’ Napolitano), Soria, Castello (46’ Cataruozzolo). A disposizione Lafsahi, Abdul, D’Angelo, Marchesani. Allenatore Gianpietro Precali (squalificato)

Francavilla: Spacca, Di Sabatino, Galasso Mattia, Milizia, Giangiacomo, Di Girolamo, Bordoni (84’ Lalli), Proterra (63’ Galasso Michele), Di Properzio (78’ Bottino), La Selva, Ferri. A disposizione Simpatico, Vitale, Troccoli, Xhaferi. Allenatore Alessandro Del Grosso

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino), assistenti: Davide Stringini (Avezzano), Mirko Mancini (Avezzano)

Ammoniti: Spagnuolo (Vastese), La Selva (Francavilla), Bonuso (Vastese), D’Adamo (Vastese), Galasso Mattia (Francavilla)

Espulsi: 90’ Giuliano (Vastese)

I risultati della 18° giornata (1° di ritorno) del campionato di Eccellenza abruzzese

Alba Adriatica-Sulmona 1-2

Avezzano-Acqua&Sapone 4-1

Cupello-Capistrello 2-0

Montorio-Vasto Marina 4-0

Pineto-Miglianico 0-0

Renato Curi Angolana-Martinsicuro 2-1

Torrese-Paterno 1-3

Vastese-Francavilla 1-1

Riposa: San Salvo

La classifica

Paterno 39

Avezzano 34

Francavilla 34

Renato Curi Angolana 31

Pineto 28

Torrese 27

San Salvo 26

Martinsicuro 25

Capistrello 24

Cupello 23

Montorio 22

Vastese 21

Miglianico 18

Acqua&Sapone 14

Alba Adriatica 13

Vasto Marina 13

Sulmona 6

Il prossimo turno, martedì 6 gennaio, ore 14.30

Acqua&Sapone-Alba Adriatica

Capistrello-Renato Curi Angolana

Francavilla-Avezzano

Martinsicuro-Torrese

Miglianico-Vastese

Paterno-Montorio

San Salvo-Cupello

Vasto Marina-Pineto

Riposa: Sulmona