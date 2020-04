Ancora una vittoria in casa Bts Group San Salvo stavolta ai danni della Gg. Vvf Bellucci L’Aquila con un netto 3-0. I ragazzi di mister Di Cesare conquistano la quinta vittoria in cinque partite, segno di un ottimo avvio di stagione e di un gruppo che sicuramente punta ad andare il più possibile lontano.

La partita. Il primo set è caratterizzato dagli ottimi turni in battuta di Colamarino e De Felice che, sicuri dei propri mezzi, mettono in serie difficoltà la ricezione avversaria. San Salvo porta avanti così una prima frazione di gioco senza troppi problemi e gestisce il vantaggio sino al 21-25. Nel secondo set invece gli avversari migliorano in ricezione ed i centrali aquilani entrano in ritmo, causando non pochi problemi alla difesa ospite. Qualche errore di troppo di Colamarino, da la possibilità a L’Aquila di macinare punti ma nonostante questo San Salvo si dimostra una squadra ancora più unita e nel momento di difficoltà sigla i punti finali del set, chiudendo avanti 25-22. Con l’ultima passo verso la vittoria, nel terzo set gli ospiti partono male (4-0) e mister Di Cesare chiama subito a raccolta i suoi per mettere le cose apposto. I bianconeri escono dalla pausa breve rinvigoriti e recuperano lo scarto subìto in precedenza. Colamarino torna ad essere il giocatore visto nella prima frazione di gioco e grazie ai primi tempi di Di Virgilio, la Bts Group stacca di sei lunghezze i padroni di casa. A metà set, Di Cesare ha la possibilità di schierare in campo Berardi, all’esordio, il quale riesce a collezionare due muri ed un punto in attacco. Il match va verso la conclusione con una serie di botta e risposta finali e i sansalvesi vanno al match ball sul 24-23, per poi realizzare e festeggiare per la quinta vittoria (25-23). Un full di vittorie che precede il big match di domenica prossima contro la Teate Volley, quando l’acciaccato Turtora molto probabilmente tornerà in campo per dare il proprio contributo in attacco alla sua squadra. A fine partita abbiamo raggiunto telefonicamente mister Di Cesare il quale, soddisfatto dei risultati fin’ora ottenuti, ha affermato: “Ad inizio stagione, se devo essere sincero, non pensavo di trovarmi in questa situazione dopo le prime cinque partite. Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori ma quello che ora è necessario fare è rimanere con i piedi per terra e lavorare più di prima, per dimostrare di meritare veramente il primato in classifica". Qualche parolina anche verso il futuro con lo sguardo rivolto alle prossime sfide e al proseguo della stagione: "Per come è strutturato il campionato sono fondamentali le sfide con le prime quattro in classifica che nei playoff avranno la possibilità di conservare i punti acquisiti negli scontri diretti durante la regular season".