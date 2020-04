L’Associazione Il Cambiamento nelle date di venerdì 28 e sabato 29 Novembre 2014, presso la Sala Consiliare, la Sala Multimediale e l’Atrio di Corso Mazzini 1, a Cupello, organizza la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti che nell’edizione 2014 è dedicata allo spreco di cibo. A questo evento di portata internazionale, al fine di garantire una dimensione più prossima alle nostre realtà locali e più vicina ai problemi quotidiani di ognuno, si è scelto di associare il titolo di "Scenari futuri".

Partendo dai rifiuti, attraverso i Convegni, i Seminari, le Mostre, l’Educazione Ambientale, la Cucina del Recupero, il Banco Alimentare e il Centro dello Scambio e del Riuso, con il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Amministratori locali, degli Operatori di settore e della cittadinanza, si cercherà di immaginare e disegnare un futuro possibile per il nostro territorio, per l’ambiente, per la salute e per l’economia.

Contestualmente, con la collaborazione tra l’Associazione Il Cambiamento, l’Istituto Comprensivo di Monteodorisio, la Legambiente Abruzzo e i Consorzi di filiera, verranno lanciate diverse iniziative di Educazione Ambientale volte alla sensibilizzazione, alla corretta informazione, alla formazione e alla buona pratica sia per i giovani che per gli adulti. Queste attività accompagneranno la didattica lungo l’intero anno scolastico in corso.

Azioni ammesse a Serr2014.

Azione 1.

VIDEO-REPORTAGE (Lancio del Reportage sui rifiuti realizzati dalle scolaresche)

Lancio di un progetto articolato rivolto alle scuole primarie e secondarie teso alla realizzazione di un video-reportage sulla riduzione dei rifiuti e contro lo spreco di cibo, previo un’adeguata campagna di sensibilizzazione e di informazione e attraverso momenti di educazione ambientale da svolgere durante l’anno scolastico in corso.

Azione 2.

CUCINA DEL RECUPERO (Le ricette degli avanzi)

Le Associazioni locali e i cittadini in generale sono invitati all’ideazione di ricette e alla realizzazione di piatti basati sul recupero di scarti alimentari o cibo non consumato. Questa è anche l’occasione per le Aziende Agroalimentari locali di veicolare i propri prodotti e ottenere giusta visibilità.

Azione 3.

BANCO ALIMENTARE (Raccolta di prodotti in giacenza o in scadenza)

Raccolta di prodotti alimentari in scadenza o di cui non si preveda un uso immediato al fine di distribuire tale merce a chi ne abbia immediato bisogno e necessità.

Azione 4.

CENTRO DELLO SCAMBIO E DEL RIUSO (Scambio di oggetti inutilizzati nuovi o semi-nuovi)

Raccolta e scambio di oggetti d'uso quotidiano, dell'infanzia ed elettrodomestici, al fine di ridurre il consumismo delle cose e abbattere la formazione di rifiuti provenienti da beni ancora perfettamente validi e funzionanti. Promozione dell’artigianato e della creatività del riciclo.





PROGRAMMA

Venerdì 28

Con apertura dalle ore 16 alle 20 e Sabato 29 dalle ore 10 alle 20

Sala Multimediale e Atrio

MOSTRA

“DA RIFIUTO A RISORSA”

BANCO ALIMENTARE

Raccolta di prodotti in giacenza o in scadenza

CENTRO DELLO SCAMBIO E DEL RIUSO

Scambio di oggetti inutilizzati, nuovi o semi-nuovi





Sabato 29

Ore 10 Sala Consiliare

Prolusione: “L’uomo custode del creato”

di Don Nicola Florio Parroco di Cupello

A seguire

SEMINARIO DIDATTICO con gli alunni delle scuole secondarie di Cupello e Monteodorisio, tenuto da Concetta Delle Donne Dirigente scolastico, dagli educatori di Legambiente Abruzzo e dai tecnici dei Consorzi di filiera

Ore 16 Sala Consiliare

TAVOLO TECNICO-ISTITUZIONALE composto da

Giovanni Lolli

Vice-Presidente Regione Abruzzo e Attività Produttive

Mario Mazzocca

Assessore all’Ambiente Regione Abruzzo

Luciano Lapenna

Presidente ANCI Abruzzo e Sindaco di Vasto

Tiziana Magnacca

Presidente Ass. Sindaci CIVETA e Sindaco di San Salvo

Manuele Marcovecchio

Sindaco di Cupello

Giuseppe Di Marco

Presidente Legambiente Abruzzo

presenti i Consorzi di filiera e i sindaci del territorio

Ore 12:30 e 19:30 Atrio

CUCINA DEL RECUPERO

Esposizione e degustazione

Saranno presenti stand di Artigianato del Riciclo e prodotti Agroalimentari locali.

La consegna degli alimenti e degli oggetti a partire da lunedì 24 presso la Sede.

Si ringrazia per l’amichevole collaborazione: Caritas Cupello, Circolo Pensionate Cupello, Comitato Pro-Ributtini, Coro La Fontana, Croce Rossa Cupello, Giovane Corale Cupellese, Pro-Loco Cupello





Associazione Il Cambiamento

Via Marrucina 3 - Cupello (CH)

redazione.ilcambiamento@gmail.com