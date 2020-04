L'ultimo incidente in ordine di tempo, avvenuto sabato sera all'altezza di piazza Melvin Jones, torna a infiammare a Vasto il dibattito sulla circonvallazione Istoniense, dove già la vicenda della realizzazione di una rotatoria aveva diviso, come sempre gli automobilisti tra favorevoli e contrari.

Ora c'è chi propone l'installazione di autovelox. "Le rotatorie vanno benissimo", commenta Stefano Moretti, perito infortunistico che si occupa ogni anno di decine di incidenti stradali. "Comunque, deve avere assoluta priorità anche il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale. Inoltre per scoraggiare chi ha intenzione di spingere il pedale dell'accelleratore bisogna installare gli autovelox in postazione fissa lungo la circonvallazione, lungo via del Porto, via Incoronata, la provinciale Istonia, così come ha fatto il comune di Atessa nella strada che dalla Val di Sangro porta nel centro urbano. I sinistri lungo quel tratto sono stati azzerati".