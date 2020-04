Nella sfida del sabato pomeriggio l’All Games San Salvo si è dovuta accontentare di un pareggio contro il Tollo. La partita è terminata infatti 3-3. Tra le file bianconere Di Ghionno ha abbandonato il campo dopo pochi minuti per un infortunio all’inguine. Un solo punto conquistato per i ragazzi di coach Lanza che la prossima settimana affronteranno in trasferta il Fratelli Cambise c5 a Trasacco.

La partita. Si apre con una rete dopo un solo minuto la gara, grazie alla ‘fame’ da goal di Di Bello. Il vantaggio dei casalinghi dura solo cinque minuti e al sesto la difesa del San Salvo si addormenta, Di Stefano può così calciare la palla in rete senza troppi problemi. Passano ancora una volta cinque minuti e i padroni di casa trovano il secondo goal del match che vale il secondo vantaggio casalingo. Da calcio d’angolo viene servito Colombaro che incorna solitario e la palla si infila nell’angolo basso destro, 2-1 a metà primo tempo. Gli ospiti cercano di pareggiare i conti con Loaisa che sfiora il goal, ma Della Penna ‘dice di no’ e i bianconeri si salvano. Non accade lo stesso al 21esimo, quando Di Stefano sfrutta un altro errore difensivo dei locali per segnare la rete del pareggio (2-2). La partita si fa fisica al passare dei minuti e gli arbitri cercano di chiudere un occhio in più di un’occasione, ma questo non fa che rendere il match ancora più combattuto. Finisce il primo tempo. Nella ripresa al terzo minuto Di Nardo trova un rimpallo favorevole davanti alla porta e sigla il 3-2. Con un vantaggio minimo, Perazzoli e compagni cercano di chiudere definitivamente la partita, ma sfiorano il goal in più occasioni, una tra tutte con Tumini che davanti alla porta trova un Masciarelli pronto a dirgli di no. Dall’altra parte il Tollo colpisce la traversa in un primo momento e con il ritmo di gioco a proprio favore, riesce a ripartire in attacco in velocità. Al 17esimo arriva il pareggio: Buscio viene servito e batte Della Penna con la palla che entra in rete. Da quel momento in poi la partita è segnata da una ricerca al goal da entrambe le squadre. L’agonismo cresce, così come le proteste nei confronti della coppia arbitrale. Il Tollo sembra voler buttare la partita sul piano psicologico, parlando tanto e mandando in confusione gli avversari, colpevoli forse di essere caduti nella trappola avversaria. Quando il pubblico è stufo delle pause generate da queste proteste, arriva qualche parolina verso i giocatori avversari ed un dirigente dei biancoviola si avvicina all’arbitro protestando, segnalando il comportamento scorretto del pubblico. Non è dello stesso avviso l’arbitro che lo invita ad abbandonare il rettangolo di gioco per eccessive proteste. Tra una protesta e l’altra, arriva il triplice fischio e i sansalvesi devono accontentarsi di un pareggio ‘amaro’. Una partita non troppo bella dal punto di vista tecnico, durante la quale i bianconeri hanno avuto la possibilità di chiudere il match, ma qualcosa è mancato. A fine partita la società ha voluto ribadire i ringraziamenti verso la giunta comunale di San Salvo per la possibilità data di poter giocare in un campo nuovo e di poter usufruire di altre strutture come quella della scuola elementare di San Salvo Marina. I ringraziamenti sono stati indirizzati in particolare verso l’assessore Giancarlo Lippis ed il sindaco.

Formazioni

All Games San Salvo: Della Penna, Perazzoli, Tumini, Di Ghionno, Orticelli, Di Paolo, Di Bello, Di Nardo, Colombaro, D’Alonzo, De Cinque, Macchia. Allenatore: Alfredo Lanza

Tollo 2008: Masciarelli, Loaisa, Di Stefano, Marku, Nocciolino, Orlando, Durante, La Rosa, Buscio, De Marco, Sacchi, Di Felice. Allenatore: Sandro Ricci

La 12ª giornata

All Games San Salvo - Tollo 2008 3-3

Cus Teramum - Real Raiano 4-2

Celtic Chieti - Civitella Sicurezza Pro 2-3

Es Chieti - Audax Hatria 1-4

F.lli Cambise - Real Dem 2-8

Il Bignè Futsal Avezzano - Minerva C5 1-1

Sagittario - Maco L'Aquila 2-7

Atletico Lanciano - Atletico Silvi (domenica ore 18)

La classifica: 30 Audax Hatria; 27 Civitella Sicurezza Pro; 25 Real Dem; 20 F.lli Cambise C5, Minerva C5; 19 Il Bingè Avezzano; 18 Atletico Silvi (1 partita in meno), Celtic Chieti, All Games San Salvo; 14 Real Raiano; 13 Maco L'Aquila; 12 Atl. Lanciano (1 partita in meno); 11 Es Chieti; 8 Tollo 2008; 7 Cus Teramum; 6 Sagittario.