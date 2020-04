Sei vittorie nelle prime sei giornate e la conferma del primato in classifica. La BCC San Gabriele si avvia al giro di boa del campionato di serie C guardando tutti dall'alto e domenica prossima affronterà il big match in casa della Pallavolo Teatina per cercare di continuare nella marcia vincente. Nella sfida contro l'Orsogna, priva della forte palleggiatrice titolare, Mariani e compagne conquistano una vittoria per 3-0 pur soffrendo oltre il dovuto. Guardando alle prime 4 posizioni, che garantiscono l'accesso ai playoff (e quindi la certezza della permanenza nella categoria), le lunghezze tra BCC San Gabriele e Campobasso, quintultima, ora sono ben 7. La squadra di Ettore Marcovecchio procede quindi spedita verso l'obiettivo minimo, la salvezza, per poi cercare di togliersi anche qualche soddisfazione in più.

La cronaca. Tutto facile per la BCC San Gabriele nell'inizio di partita. Il primo set parte bene, con i due ace di Martina Di Santo che portano il primo break sul 4-0 e l'Orsogna che fatica a trovare le giuste contromisure. Bene gli attacchi della Innocenti e il set scivola via abbastanza tranquillamente a favore delle padrone di casa, brave a trovare le giuste vie d'attacco. Solo a metà parziale le ospiti riescono a rifarsi, sotto, fino al -4 (17-13), poi è Claudia Scampoli a far ripartire gli attacchi vincenti. Vanno meglio del solito le vastesi in battuta, ci sono gli ace di Genovesi (19-13) e due volte Scampoli (21-14 e 23-14), intervallata dal buon punto di Di Tizio, per contribuire alla conquista del parziale, chiuso 25-17. Si riparte con la squadra di coach De Angelis più concentrata e brava a non far scappare via le gabrieline. Nelle fila vastesi si fa male Moscariello, positiva fino a quel momento, al suo posto va in campo Bologna. L'Orsogna riesce sempre a trovare l'aggancio e addirittura ad andare in vantaggio, fino al 20-17 firmato in battuta da Scutti. In campo ci sono anche De Marinis e Mascitelli (doppio cambio con Mariani e Genovesui), la difesa vastese, guidata dal libero De Lena tiene bene e, sul 22 pari, è Alessandra Mascitelli a mettere la palla a terra lanciano le sue compagne verso la conquista del set con il punteggio di 25-23.

Il terzo parziale si apre con la formazione ospite che prova a sovvertire l'ordine delle cose. Due ace consecutivi di Santeusanio valgono il 4-0 per l'Orsogna, prima che Genovesi trovi un buon attacco al centro, schema provato più volte durante il match. La BCC San Gabriele prova l'aggancio che riesce solo sul 9 pari firmato Di Santo ed è ancora la schiacciatrice vastese a mettere a terra dei buoni palloni, spegnendo le vellità dell'Orsogna. La BCC San Gabriele, che nel corso del match ha fatto scendere in campo anche Sambrotta, completando la rotazione completa del roster, riprende in mano le redini della partita e viaggia spedita, tranne un rientro delle ospiti a fine set, verso la conquista di parziale (25-20) e partita.

BCC San Gabriele: Bologna, De Marinis, Di Santo, Di Tizio, Genovesi, Innocenti, Mariani, Mascitelli, Moscariello, Sambrotta, Scampoli, De Lena. Allenatore: Marcovecchio

Virtus Orsogna: Di Bucchianico, Ferrante, Giangrande, Lluppo, Primante, Santeusanio, Scutti, Trentini, Uka Stela, Rospetto. Allenatore: De Angelis