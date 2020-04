In occasione della festa dell’Albero, presso la scuola Madonna dell'Asilo di Vasto è stata organizzata una manifestazione aperta ai genitori dei bambini delle elementari e al pubblico, durante la quale è stato presentato proprio dai giovanissimi alunni il progetto “Oro della Terra a Tavola” iniziativa promossa da Legambiente. Ad aprire la giornata na breve ma significativa rappresentazione canora, con canzoni cantate dai bambini delle elementari, da poesie e filastrocche recitate in italiano e in inglese, seguita dalle diapositive dedicate all’esperienza in questo progetto dei più piccoli. “L’iniziativa- spiega Fausta Nucciarone, presidente di Legambiente Vasto - ha permesso ai bambini di calarsi nei panni di veri e propri botanici a stretto contatto con la natura. Con noi ha inizio un progetto che verrà presentato durante l’Expo di Milano (“Oro della Terra”). L’obiettivo è stato e sarà quello di cercare di far valutare l’impatto dei cibi sull’ambiente e sulla natura.

A prendere parte all’iniziativa sono stati tutti i bambini della prima, seconda, terza e quinta elementare della scuola Madonna dell'Asilo che hanno avuto modo di studiare e conoscere le piante aromatiche ( terza elementare) di costruire un albero tridimensionale con materiale da riciclo (prima e seconda) e di analizzare le guerce presenti nel cortile dell’Istituto e attuare un calcolo della corteccia e delle foglie (la quinta elementare)". Alla giornata hanno partecipato il presidente della Cooperativa Madonna dell'Asilo, Massimiliano Melchiorre, il corpo docenti, il vicesindaco Vincenzo Sputore e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte. Dopo la prima parte, i bambini accompagnati dalle maestre sono usciti nel parco della scuola per la piantumazione del rosmarino e della lavanda. Infine un emozionante e simbolico abbraccio agli alberi del cortile, richiamando il tema della giornata “Abbraccia l’albero”.