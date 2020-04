Parte oggi, ad un mese dal Natale, il programma allestito dagli assessorati alle attività produttive e alla cultura di San Salvo per le festività natalizie. Tanti gli appuntamenti per accontentare un pubblico di tutte le età e con diverse proposte di intrattenimento. Tra gli appuntamenti più attesti c'è sicuramente il tradizionale Fuoco di San Tommaso del 20 dicembre, l'immancabile Corsa dei Babbo Natale e il concerto di Natale.

Domenica 23 novembre 2014

Proloco/Ass. Valtrigno/Campagna Amica

Ore 15.00 P.zza San Vitale - GIOCHI GONFIABILI

Ore 16.00 Via Roma - MERCATINO GASTRONOMICO

Ore 17.00 P.zza Papa Giovanni XXIII - CANARINA BUBBLE SHOW (Spettacolo di bolle di sapone)

Ore 18.30 P.zza Papa Giovanni XXIII - PEPUNE, SARDE E PANE ONDE…

Venerdì 28 novembre 2014

rappresentazione teatrale

Ore 17.30 Centro Culturale “A. Moro” (Centri Diurno Anziani) - DON CAMILLO E PEPPONE

Domenica 30 novembre 2014

Confartigianato/Protezione Civile

Ore 9:00 Sala Consiliare - GEMELLAGGIO CON STUDENTI CROATI residenti nel Chietino

Ore 10.00/20.00 Via Roma/P.zza Papa Giovanni XXIII, P.zza San Vitale - PIACERI E DELIZIE

Esposizione e degustazione di prodotti tipici, vino novello, castagne e olio - Intrattenimento per bambini.

Lunedi 8 dicembre 2014

Confartigianato

Ore 10.00/20.00 Via Roma/P.zza Papa Giovanni XXIII, P.zza San Vitale - GUSTARTE: Maestri d’arte e di sapori - (Fiera artistica di sapori e artigianato riscoprendo antiche tradizioni culturali, artigiane ed enogastronomiche. Spettacolo sbandieratori e giochi gonfiabili per i più piccoli

New Generation Spettacolo musicale itinerante

Sabato 13 dicembre 2014

Comune San Salvo/Associazione APAM

Ore 11.00 Sala Consiliare - consegna BORSA DI STUDIO studenti meritevoli

Domenica 14 dicembre 2014

Proloco/Ass. Valtrigno/Campagna Amica

Ore 15.00 P.zza San Vitale - GIOCHI GONFIABILI

Ore 16.00 Via Roma - MERCATINO GASTRONOMICO

Ore 17.00 P.zza Papa Giovanni XXIII - IL TESORO DI BABBO NATALE - ENSEMBLE DI FIATI ‘Musica in Crescendo’ (Spettacolo musicale itinerante)

Ore 18.30 P.zza Papa Giovanni XXIII - POLENTA E SALSICCIA

Venerdi 19 dicembre 2014

Proloco

Ore 10.00-20,00 Via Roma/P.zza Papa Giovanni XXIII - MERCATINI DI NATALE con l’Arte del Saper Fare

Ore 16.30 Via Roma/P.zza Papa Giovanni XXIII - GIOCHI per bambini, gonfiabili e artisti itineranti

Sabato 20 dicembre 2014

Ore 10.00/20.00 Via Roma/P.zza Papa Giovanni XXIII/P.zza San Vitale - MERCATINI DI NATALE (Proloco)

Ore 15.00/20.00 P.zza San Vitale - GIOCHI GONFIABILI PER BAMBINI

Ore 17.30 P.zza San Vitale - FUOCO DI SAN TOMMASO

Ore 18.00 Porta della Terra - II PREMIO SAN VITALE (Abruzzo daMare)

Ore 19.00 P.zza San Vitale - PASTA CON LA VENTRICINA

Dal 20 dicembre 2014 al 6 Gennaio 2015

Orario apertura museo Porta della Terra - II MOSTRA DI ARTE PRESEPIALE

Domenica 21 dicembre 2014

Ore 11.00 Sala Consiliare Consegna TARGA riconoscimento alle ATTIVITA’ STORICHE ARTIGIANALI presenti sul territorio Comunale

Ore 16.00 Via Roma/P.zza Papa Giovanni XXIII (Proloco/Podistica) - MERCATINI DI NATALE

Ore 16.00 P.zza San Vitale (alunni Istituto Comprensivo 2 – Sant’Antonio) - “VERSO LA GROTTA” (realizzazione presepe vivente).

Ore 17.00 Vie del centro CORSA DEI BABBO NATALE

Martedi 23 dicembre 2014

Il Pentagramma/Coro degli Alpini

Ore 18.30 Chiesa di San Giuseppe - CONCERTO DI NATALE

Venerdì 26 e Sabato 27 dicembre 2014

Ore 17.00/23.00 Centro Culturale “A. Moro” - ARTEeMUTA musica, danza e pittura

Sabato 27 dicembre 2014

Ore 18.00 Centro Culturale “A. Moro” (Teatro del Sangro) - ARTURO LO CHEF di J. Fante

Ore 21.00 Chiesa di San Giuseppe - NOTE DI NATALE (Complesso Bandistico Città di San Salvo)

Lunedì 29 dicembre 2014

rappresentazione teatrale Ore 18.30 Centro Culturale “A. Moro” AGATA NON SAPRA’ SCRIVERE compagnia il Pistacchio

Martedi 30 dicembre 2014

Orchestra Giovanile Musica in Crescendo

Ore 18.00 Chiesa di San Giuseppe CONCERTO Natale in… “Armonia”

Sabato 3 gennaio 2015

rappresentazione teatrale

Ore 21.00 Centro Culturale “A. Moro” MANGIAMI compagnia Creati-Vita

Domenica 4 gennaio 2015

Muzak Eventi

Ore 15.00/20.00 P.zza Papa Giovanni XXIII ASPETTANDO LA BEFANA – Animatrici, degustazione gratuita di cioccolato, trucca bimbi e giochi a premi.

Ore 18.00 Centro Culturale “A. Moro” OMNIA compagnia Creati-Vita – Spettacolo per ragazzi