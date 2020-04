Torna a mani vuote l'Audax Palmoli dalla trasferta in casa del Domina Neapolis. È un gol di Fiengo, al 10' del secondo tempo, a regalare i tre punti alla squadra di casa nell'8ª giornata di campionato. Ma le Panthers masticano amaro per la disattenzione che è costato il gol delle napoletane e per le occasioni non sfruttate in attacco. Le occasioni migliori erano capitate sui piedi di Di Ninni, che nel primo tempo si è vista parare la conclusione, mentre ad inizio ripresa Pastò ha calciato fuori da buona posizione. Le padrone di casa hanno condotto il gioco per lunghi tratti, senza però riuscire ad impensierire più di tanto una sempre attenta Altieri. Come già accaduto nelle scorse giornate, all'Audax è mancata quella cattiveria agonistica necessaria per affrontare con successo il campionato di serie B.

"Abbiamo avuto problemi di gestione e sbagliato troppi passaggi - sottolinea mister Di Santo a fine gara -. Le nostre avversarie hanno dimostrato di avere più determinazione mentre a noi manca la personalità delle giocatrici più importanti e qualche giovane dovrebbe dare di più. L'ho detto e lo ripeto, la buona volontà non ci manca ma non basta, serve maggiore personalità". La delusione per la sconfitta è comunque contenuta. "Sappiamo che il campionato è difficile - aggiunge il tecnico dell'Audax -, non dovevamo illuderci prima e non dobbiamo abbatterci adesso. Se cresceremo in personalità non avremo problemi a raggiungere la quota salvezza. E vediamo se a dicembre, con la riapertura del mercato, ci sarà l'occasione di fare qualche aggiustamento". Domenica prossima, 30 novembre, l'Audax Palmoli ospiterà al "Cieri" la Ludos Napoli.

Domina Neapolis - Audax Palmoli 1-0

Domina Neapolis: Balbi, Apicella, Attanasio, Testa, Calleo, Avvisato, Ponticiello, Galluccio, Fiengo, Polverino, Ciccarelli. Panchina: Eredità, Carratù, Avolio, Ciccarelli, Gandy, Orgasmo, Balletta. All. Marino

Audax Palmoli:Altieri, Mancini, Savelli, Pastò (14'st Angelone), Montelli, Pasciullo, Di Ninni, D'Angelo, Bolognese (35' st Ferrelli), Marino M.P., Cravero. Panchina: Ossowska, Angelone, Ricci, Cicala, Marino. Allenatore: Di Santo