San Salvo-Montorio 3-0. Il San Salvo torna alla vittoria e lo fa con un secco 3-0 contro il Montorio. Grande protagonista l'attaccante Andrea Antenucci, autore di una tripletta che lo porta a 6 gol in campionato.

Un successo, il nono in Eccellenza, che permette ai biancazzurri, seconda difesa meno battuta del torneo con 9 gol, di tornare al secondo posto in classifica insieme a Paterno e Avezzano, a due sole lunghezze dal Francavilla capolista. Assente il vice capocannoniere del torneo Marinelli, 11 gol per lui, che ha scontato la prima delle due giornate di squalifica. Il San Salvo ha dedicato la vittoria odierna allo storico massaggiatore Nicola Pezzotta e alla sua famiglia.

Bella e preziosa vittoria del San Salvo che, sul sintetico di Cupello, supera per 3-0 il Montorio. Diverse e pesanti le assenze di calciatori in entrambe le squadre. A decidere il match è stata una tripletta messa a segno da Antenucci. Alla mezz'ora del primo tempo è arrivato il vantaggio sansalvese. Dopo il vantaggio il San Salvo ha creato diverse occasioni da gol con Di Ruocco, D'Aulerio e Di Pietro salvate, in ben due occasioni, sulla linea dalla difesa ospite. A un quarto d'ora dal termine della contesa gli ospiti restano in dieci per un'espulsione rimediata da Sacchetti. Al 36' e al 39' Antenucci realizza le altre due reti che portano il risultato sul 3-0 finale, giusto per quanto visto in campo nel corso dei novanta minuti.



Queste le formazioni scese in campo oggi:



San Salvo: Cattenari, Felice, Izzi, Battista (87' Di Pietro G.), Triglione, Luongo, D’Aulerio, Pantalone (82' Ciavatta), Di Pietro S. (67' Argirò), Di Ruocco, Antenucci. A disposizione: Raspa, Pollutri, Ramundo, Colitto. Allenatore: Gallicchio



Montorio: Di Giuseppe, Aristeo, Pierleoni, Ferraioli (57’ Cosmi), Di Silvestre, Sacchetti, Napolitani, Torelli (68' Gialluca, 79' Catini), Ridolfi, Coccia, Di Giorgio. A disposizione: Orletti, Maokaj, Di Gianbattista, Fragassi. Allenatore: De Amicis (squalificato)



Nel prossimo turno trasferta all'Aragona di Vasto contro il Vasto Marina battuto oggi 3-0 a Capistrello e a caccia di punti salvezza. La squadra di Gallicchio non è più assolutamente una sorpresa e non può di certo più nascondere le proprie ambizioni, che sono quelle di un campionato di vertice.

Capistrello-Vasto Marina 3-0. Perde 3-0 il Vasto Marina a Capistrello, le reti arrivano tutte nella ripresa e sono di Morelli, Gigli e Di Virgilio. La squadra di Pazienza, oggi assente per motivi di salute, guidata dal vice Giancarlo Rapino, torna in zona play-out e nel prossimo turno ospiterà il San Salvo.

Francavilla-Cupello 1-0 (A cura dell'ufficio stampa del Francavilla). Lalli segna (ancora). Spacca conserva il vantaggio. E così il Francavilla vola solitario in testa alla classifica di Eccellenza. Così, in estrema sintesi, possiamo riassumere la vittoria casalinga odierna dei ragazzi di mister Alessandro Del Grosso. Una prova di maturità molto importante quella offerta dal Villa, che sa portarsi in vantaggio, controllare la partita e poi stringere i denti quando il Cupello tenta di agganciare (invano) il pari. Termina, dunque, 1-0 per i padroni di casa la gara del “Valle Anzuca” valida per la 14a giornata di andata del campionato di Eccellenza: a decidere il match, ci pensa il capitano del Francavilla, Lalli, glaciale a trasformare il penalty vincente, concesso dall'arbitro D'Orsogna di Teramo per un fallo su Bordoni da parte di un difensore del Cupello.

La cronaca. Parte subito forte il Francavilla che al primo sussulto offensivo va in vantaggio: fallo su Bordoni, D'Orsogna indica il dischetto e Lalli fredda l'estremo ospite, Ottaviano. I ragazzi di Del Grosso premono sull'acceleratore e sfiorano il raddoppio in ben due occasioni: al 18'pt Ferri si incunea dalla sinistra nel cuore dell'area di rigore ma la sua conclusione fa solo la barba al palo; al 23'pt è ancora Lalli-show: serpentina tra un paio di difensori ospiti, conclusione sull'esterno della rete. Il Cupello si vede solo al 38'pt: D'Antonio va via al diretto marcatore, affonda sulla fascia destra, mette al centro rasoterra ma il tiro a botta sicura di Pendenza viene incredibilmente respinto da un compagno di squadra (Luciano) a Spacca battuto. Si va, così, negli spogliatoi con il Villa avanti di uno.

Nella ripresa, il Cupello si fa pericoloso solo su calcio franco, ma Spacca è determinante sulle punizioni di Avantaggiato prima (10'st) e Quintiliani poi (19'st). L'ultima chance della gara è per il Francavilla: La Selva si ritrova a tu per tu con Ottaviano, bravo a respingere di piede lo shoot del 9 giallorosso. Dopo 4 minuti di recupero, D'Orsogna manda tutti sotto la doccia. E il Francavilla esulta sotto la Curva Nord per il primo posto solitario in graduatoria.

Tabellino

Francavilla-Cupello 1-0 (1-0)

Rete: 10' Lalli (Francavilla) su rigore

Francavilla. Spacca (94), Bottino (95), Galasso Mattia, Milizia, Giangiacomo, Fruci, Bordoni (15'st Di Girolamo), Proterra (97) (42'st Galasso Michele - 97), La Selva, Lalli (cap) (30'st D'Alonzo), Ferri (v. cap). A disp.: Perillo (96), Spinello, Daloiso (97), De Marco (95). All.: A. Del Grosso

Cupello. Ottaviano (96), Nanni (96), Berardi (94), Di Santo (94) (1'st De Cillis), Martelli (cap), Benedetti, D'Antonio, Quintiliani, Pendenza (38'st Tracchia), Avantaggiato (v. cap), Luciano (95) (26'st Fizzani - 95). A disp.: Capitoli (97), Del Bonifro, Galiè, Tucci (97). All.: G. Di Francesco

Arbitro. Arturo D'Orsogna sez. Teramo (Alessandro De Remigis sez.Teramo, Jacopo Giorgini sez. Teramo)

Ammoniti: Bottino (F), Fruci (F), Nanni (C), D'Antonio (C), Fizzani (C)





I risultati della 14° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana 1-0

Avezzano-Pineto 2-1

Capistrello-Vasto Marina 3-0

Francavilla-Cupello 1-0

Martinsicuro-Paterno 0-1

Miglianico-Borrello 1-0

San Salvo-Montorio 3-0

Sulmona-Torrese 1-1

Vastese-Alba Adriatica 1-0

La classifica

Francavilla 30

Paterno 28

Avezzano 28

San Salvo 28

Pineto 27

Martinsicuro 24

Capistrello 22

Torrese 21

Renato Curi Angolana 19

Vastese 17

Miglianico 16

Montorio 16

Borrello 15

Acqua&Sapone 14

Vasto Marina 14

Cupello 13

Alba Adriatica 12

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 30 novembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Avezzano

Borrello-Vastese

Cupello-Miglianico

Montorio-Sulmona

Paterno-Capistrello

Pineto-Martinsicuro

Renato Curi Angolana-Francavilla

Torrese-Acqua&Sapone

Vasto Marina-San Salvo