Un tratto del bosco ripariale sul fiume Osento è stato distrutto dopo i lavori del Genio Civile regionale: a denunciarlo è il coordinamento delle guardie giurate del Wwf che accusa la Regione Abruzzo di "avere autorizzato lavori in pieno contrasto con quanto stabiliscono le leggi regionali in materia e le linee guida elaborate dalla stessa Regione per gli interventi in ambito fluviale".

Il Wwf ha presentato una denuncia all'autorità giudiziaria.

ANSA