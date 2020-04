Domenica alle 14.30 si gioca la 14esima giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Dopo aver battuto in casa l’Avezzano sulla strada verso la salvezza del Cupello (3 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte) di mister Di Francesco si presenta un altro avversario arduo, il Francavilla, capolista insieme al Pineto. I rossoblu vogliono uscire prima possibile dalla zona play-out, il distacco attuale è di un solo punto.

Il San Salvo (8 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte), reduce dalla sconfitta di Martinsicuro, attende il Montorio che staziona a metà classifica, per i biancazzurri di Gallicchio, terzi con Paterno e Avezzano e a due punti dalla vetta, è l’occasione giusta per tornare alla vittoria. Non ci saranno Quaranta e il vice capocannoniere Marinelli, 11 reti per lui e ad una sola marcatura di distanza da Rosa, squalificato per due turni. Gli ospiti invece dovranno fare a meno di Potacqui, Di Giulio e Marano, oltre al mister De Amicis squalificato per un mese. In settimana il direttore generale sansalvese Meuccio Di Santo, dopo alcune decisioni prese dall'arbitro dell'ultima partita, ha chiesto maggiore attenzione e rispetto.

La Vastese in versione "mister x", con 8 pareggi in 13 gare (2 vittorie, 3 sconfitte) e a ridosso della zona play-out che dista solo un punto, riceverà all’Aragona l’Alba Adriatica terzultima, non ci sarà Stango squalificato, ma la squadra di mister Precali deve assolutamente tornare alla vittoria per recuperare il terreno perduto. I biancorossi in casa hanno vinto una sola volta, contro il San Salvo e una in trasferta contro il Sulmona. Tesserato l'attaccante Maurizio Alberico, in attesa delle prossime novità di mercato, che aprirà il 1 dicembre, che riguarderanno in primis difesa e attacco. Cliccando qui sarà possibile seguire la cronaca in diretta di Vastese-Alba Adrica, mentre nel box segui lo sport saranno disponibili i risultati in tempo reale di tutte le altre gare di Eccellenza.

Il Vasto Marina (4 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte), a pari punti con la Vastese, rigenerato dalla cura Pazienza va a Capistrello, i padroni di casa, che si trovano a metà classifica, non avranno De Meis, gli ospiti Schettino. Dovrebbe invece tornare a disposizione il giovane '96 Monachetti.

Le altre squadre del Vastese. In Prima Categoria le battistrada Casalbordino e Fresa, prima e seconda, affrontano rispettivamente Sporting San Salvo e Casolana, entrambe davanti al proprio pubblico. Il Trigno Celenza cerca il riscatto tra le mura amiche contro il Palombaro terza forza del campionato mentre allo Scerni tocca l'insidioso Real Montazzoli in casa. Occasione per fare bottino pieno per l'Incoronata che andrà a Paglieta contro il fanalino di coda. Il Roccaspinalveti attende la Marcianese con l'obiettivo di fare punti salvezza mentre il Real San Giacomo di mister Praino giocherà al Villa delle Rose contro la Spal Lanciano. Il Monteodorisio dopo la sconfitta di domenica a Montazzoli vuole riprendere a vincere, davanti avrà l'agguerrito Guastameroli.

In Seconda Categoria la capolista a punteggio pieno Gs Montalfano proverà a conquistare la decima vittoria in campionato a Fossacesia. Il San Buono secondo ospita sabato alle 14.30 il Mario Tano e il Gissi terzo attende il Castelfrentano. L'Odorisiana andrà a Perano contro il New Archi mentre il Real Montalfano ospiterà il Real Porta Palazzo. Il Mario Turdò attende il Villa Scorciosa penultimo in una sfida salvezza e il Carunchio sarà impegnato in trasferta sul campo del Piazzano.

Per quanto riguarda invece la Terza Categoria le due prima della classe, Sangiovannese e Lentella affrontano rispettivamente Real Cupello in trasferta e Vasto Calcio in casa. Il Real Carpineto Sinello, terza forza del torneo, farà visita allo Sporting Vasto che dovrà fare a meno del suo capitano Luigi Tana fino al 15 febbraio 2015 per inuslti e minacce all'arbitro dopo il derby della settimana scorsa. Il Casalanguida ospiterà la Dinamo Roccaspinalveti, la Virtus Tufillo il Pollutri. Lupi Marini-Real Liscia è la partita tra le ultime due in classifica. Riposa il Guilmi.

Il programma della 14° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 23 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Renato Curi Angolana

Avezzano-Pineto

Capistrello-Vasto Marina

Francavilla-Cupello

Martinsicuro-Paterno

Miglianico-Borrello

San Salvo-Montorio

Sulmona-Torrese

Vastese-Alba Adriatica

La classifica

Pineto 27

Francavilla 27

Paterno 25

Avezzano 25

San Salvo 25

Martinsicuro 24

Torrese 21

Renato Curi Angolana 19

Capistrello 19

Miglianico 16

Montorio 16

Vastese 14

Vasto Marina 14

Cupello 13

Borrello 12

Alba Adriatica 12

Acqua&Sapone 11

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 30 novembre, ore 14.30

Alba Adriatica-Avezzano

Borrello-Vastese

Cupello-Miglianico

Montorio-Sulmona

Paterno-Capistrello

Pineto-Martinsicuro

Renato Curi Angolana-Francavilla

Torrese-Acqua&Sapone

Vasto Marina-San Salvo